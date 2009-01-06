Akman'a Başbakan kalkanı

Almanya Deniz Feneri’nde ikinci dalga

Başbakan Tayyip Erdoğan, RTÜK Başkanı Zahid Akman ve bazı RTÜK üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanmasına izin vermedi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bozkurt, karara itiraz etti.RTÜK Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Cengiz Özdiker’in kendisine karşı yapılan görevden alma ve sürgün atamalarına karşı açtığı davalar, RTÜK Başkanı Akman ve üyelerin aleyhine sonuçlanmıştı. Özdiker, bu kararlardan önemli bir kısmının uygulanmaması üzerine üç kez suç duyurusunda bulunmuştu. Özdiker’in şikâyeti üzerine, savcılık tarafından hazırlanan iddianame Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve yeni bir yargılama süreci başlatılmıştı. Ancak bu sırada RTÜK Yasası’nda yapılan bir değişiklikle, RTÜK üyelerinin işledikleri ileri sürülen suçlara ilişkin soruşturmalara yönelik iznin Başbakan tarafından verileceği hükme bağlandı. Akman’la ilgili dosya da önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, buradan da Başbakanlık’a gönderildi.Başbakanlık’ın hukuk ve teftiş birimlerinde incelenen konu, tüm yargılama safhası tamamlandığı halde yeni başlayan bir soruşturma için izin alınıyormuş gibi değerlendirildi ve Akman ile diğer üyeler hakkında soruşturma izni verilmemesi karara bağlandı. Bu kararın kaldırılması için savcı Bozkurt ve Özdiker’in avukatının, Danıştay Birinci Daire Başkanlığı’na başvurdukları öğrenildi.