Akman'a '40 Deniz Feneri sorusu'

Eski RTÜK Başkanı Akman, Deniz Feneri e.V. Derneği soruşturması kapsamında verdiği ifadede yaklaşık 40 soruyu yanıtladı.



ESki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. Derneği soruşturmasını yürüten Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı'nın talebi doğrultusunda, talimatla ifade verdi.



Avukatı ile Ankara Adalet Sarayı'na gelen Akman'ın ifadesi, Talimat Bürosu Savcısı Mehmet Taştan ve Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Harun Kodalak tarafından alındı.



Almanya'daki Deniz Feneri e.V. Derneği soruşturmasını yürüten Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının talebi doğrultusunda, talimatla ifadesi alınan Akman'ın, Alman makamlarının sorulmasını istediği yaklaşık 40 soruya cevap verdiği öğrenildi.



Adli yardımlaşma çerçevesinde, Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının talebi doğrultusunda bugüne kadar yurt genelinde 60 kişinin ifadesine başvuruldu.



Talimat ifadelerinin alınmasıyla görevlendirilen savcılar Taştan ve Kodalak'ın, bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlara da yazı yazarak bilgi istedikleri; Alman adli makamlarının talebi kapsamında, önümüzdeki günlerde de bazı kişilerin ifadelerinin alınmasına devam edileceği öğrenildi.