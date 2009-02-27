'Akman, RTÜK’ü baskı aracı olarak kullanıyor'

RTÜK Üyesi Şaban Sevinç, Başkan Zahid Akman’ı televizyonlara Deniz Feneri baskısı yapmakla suçladı.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Şaban Sevinç, "RTÜK'ün anayasal bir kamu kuruluşu olarak daha fazla itibar kaybına uğramaması ve bağımsız bir düzenleyici kamu kurumu olma niteliğini koruyabilmesi için Zahid Akman'ın RTÜK Başkanlığı'ndan derhal istifası gerekmektedir" dedi.



Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, dün yapılan Üst Kurul toplantısında RTÜK Başkanı Akman'ın yanlı tavırlarda bulunduğunu savunarak, bu nedenle bazı "tatsız olayların" yaşandığını ifade etti.



Şaban Sevinç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Seçime yönelik yayınlarla ilgili kararları manipüle etme eğiliminden kaynaklanan bu olaylar, Üst Kurulun sağlıklı çalışmasını tıkamıştır.



Fener davasına yaklaşımına göre değerlendirme



Aslında Akman, Deniz Feneri yolsuzluğunda karşı karşıya kaldığı durum nedeniyle, RTÜK'ü televizyon sektörü üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmaktadır. RTÜK'ü yönetirken ve Üst Kurul çalışmalarını yönlendirirken, en önemli ölçüsü televizyon kuruluşlarının Deniz Feneri yolsuzluğuna yaklaşımı olmaktadır. Bu konuda haber yapan televizyonlar sanki düşman, haber yapmayanlar ise dost muamelesi görmektedir.



Zahid Akman, içinde bulunduğumuz yerel seçim sürecinde ülke geneline yayın yapan televizyon kuruluşları konusunda Yüksek Seçim Kurulunu da yanıltmak istemiş, fakat bu girişimi sonuçsuz kalmıştır.



Son olarak, geçtiğimiz perşembe günü yapılan Üst Kurul toplantısında, Sayın Adalet Bakanı'nın Antalya'da bir seçim konuşmasında yaptığı ve tüm Türkiye'de tartışma yaratan sözlerini haber yaptığı için, önde gelen bir televizyon kuruluşuna ceza vererek sindirme girişiminde bulunulması bardağı taşırmıştır. Haber yapma tekniğinin tüm unsurlarını taşıdığı ve başta Sayın Bakan olmak üzere, muhalefet partileri temsilcilerinin görüşlerine yer verilen haber nedeniyle kanala, taraflı yayın yaptığı iddiasıyla ısrarla ceza verme girişiminde bulunmuştur.



Tüm bu olaylar karşısında, RTÜK'ün anayasal bir kamu kuruluşu olarak, daha fazla itibar kaybına uğramaması ve bağımsız düzenleyici kamu kurumu olma niteliğini koruyabilmesi için Zahid Akman'ın RTÜK Başkanlığı'ndan derhal istifası gerekmektedir."

