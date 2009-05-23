T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akman, RTÜK'te 4 yıl daha kalmakta kararlı

RTÜK Başkanı’nın sadece başkanlıktan mı yoksa RTÜK üyeliğinden de mi ayrılacağı merak konusu oldu.

23 Mayıs 2009 03:00

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, "Zahid Akman’ın görevden ayrılmasını istedim. Görev süresi bitince aday olmama sözü verdi" sözlerinin ardından, RTÜK Başkanı’nın sadece başkanlıktan mı yoksa RTÜK üyeliğinden de mi ayrılacağı merak konusu oldu.

14 Temmuz günü başkanlık süresi sona erecek olan Akman’ın, 4 yıl daha üyelik hakkı bulunuyor. AKP kulisinde, Akman’ın üyeliğinin devam edeceği, sadece başkanlıktan ayrılacağı dile getiriliyor.

Toptan: Akman RTÜK üyeliğinden istifa etmeli

CHP'den Ankara Başsavcısı'na tepki

Arınç: Zahid Akman'ın istifasını istedim

Akman’dan boşalacak RTÜK Başkanlığı koltuğuna ise yeni üye seçilmesi düşünülen eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın getirileceği öne sürülüyor. 13 Mayıs’taki kurada Paşa Yaşar ve Davut Dursun’un üyelikleri sona ermişti. Bunlardan Dursun’un yeniden üyeliğe aday gösterilebileceği belirtilirken, AKP kontenjanından seçilen mevcut üye Taha Yücel’in de Başkanlık koltuğu için iyi bir isim olabileceği iddia ediliyor.

CHP kontenjanından seçilen Şaban Sevinç’in üyeliğinin düşmesinin ardından Meclis aritmetiğine göre, RTÜK’e MHP’li bir üye gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bu üyenin RTÜK içinden olmasını istediği öğrenildi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24