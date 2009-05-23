Akman, RTÜK'te 4 yıl daha kalmakta kararlı





14 Temmuz günü başkanlık süresi sona erecek olan Akman’ın, 4 yıl daha üyelik hakkı bulunuyor. AKP kulisinde, Akman’ın üyeliğinin devam edeceği, sadece başkanlıktan ayrılacağı dile getiriliyor.Akman’dan boşalacak RTÜK Başkanlığı koltuğuna ise yeni üye seçilmesi düşünülen eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın getirileceği öne sürülüyor. 13 Mayıs’taki kurada Paşa Yaşar ve Davut Dursun’un üyelikleri sona ermişti. Bunlardan Dursun’un yeniden üyeliğe aday gösterilebileceği belirtilirken, AKP kontenjanından seçilen mevcut üye Taha Yücel’in de Başkanlık koltuğu için iyi bir isim olabileceği iddia ediliyor.CHP kontenjanından seçilen Şaban Sevinç’in üyeliğinin düşmesinin ardından Meclis aritmetiğine göre, RTÜK’e MHP’li bir üye gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bu üyenin RTÜK içinden olmasını istediği öğrenildi