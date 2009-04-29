Akman ifade vermeye hazır

RTÜK Başkanı Zahid Akman, Deniz Feneri davasında çağrıldığı takdirde ifade vereceğini söyledi.



Akman, bir gazetede yer alan aralarında kendisinin de bulunduğu 16 kişi hakkında Almanya'daki Deniz Feneri davasının ardından devam eden bir soruşturmayla ilgili Adalet Bakanlığına yazı gönderildiği haberinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:



"Onunla ilgili bana hiçbir bilgi gelmedi, haberim yoktu. Elbette ifade vermeye çağrılırsak gideriz. Bugüne kadar RTÜK'teki faaliyetlerimizle ilgili bazı yayın kuruluşlarının suç duyurusu dolayısıyla 20'ye yakın ifade verdim ancak bende bu olayı sizin gibi gazetelerden okudum."



Akman, konuyla ilgili kendisinin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'le görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, görüşmediğini belirtti. Akman, "Zaten görüşmem etik olmazdı. Yargıya intikal ettiği için yargı kararlarını hep birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.



35 kanaldan 33'üne ceza



Akman, gazetecilere, İstanbul'un Bostancı ilçesinde meydana gelen olaylarla ilgili yayın yapan kuruluşların dosyasını değerlendirdiklerini belirten Akman, şunları kaydetti:



"Ülkemizde ulusal bazda yayın yapan ve en çok izlenen genel kanallar ve haber kanallarıyla birlikte bazı uydu kanallarının yayınları değerlendirilerek kurul kararına bağlandı. İlk etapta 35 yayın kanalından 33'ü cezalandırıldı. Bunları da değerlendirirken olayın cereyan ettiği saatlerde canlı yayın yapanlar ile başbakanlığın RTÜK Yasası'nın yayınların men edilmesi hakkındaki 25. maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verdiği yayın yasağına uymazlık ayrı ayrı değerlendirilerek müeyyideler uygulandı.



Canlı yayın yapmayıp sadece başbakanlığın yayın yasağına rağmen yayınlarını sürdürenlere 25/1'den uyarı cezası verdik. Canlı yayın yapanlar ise 4. maddenin Y bendine göre, 'Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yansıtılmaması' ilkesinin ihlalinden dolayı karnelerine göre cezalandırıldı."



İki yayın kuruluşuna tebrik



Akman, yalnızca Star TV ile TVNet'in kurallara uyarak ilkeli davrandığını ifade ederek, bir yazı ile bu iki kuruluşa duyarlılıklarından dolayı kurulun tebrik ve takdirlerini ileteceğini söyledi.



Ayrıca Bostancı'daki olaylarda canlı yayın yapan TRT'nin de kurulun gelecek haftaki toplantısında gündeme alınacağını dile getiren Akman, "Müeyyideler uygulayamasak da değerlendirmeler konusunda sayın Genel Müdür bilgilendirilecektir" dedi.



