Akman için 5 yıl hapis istemi

İtiraz kabul edildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman ile biri eski 8 üye ve 5 bürokrat hakkında, "idari yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan, 1 yıldan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mehmet Bozkurt tarafından açılan davanın iddianamesinde, görevden alınmasının ardından göreve iade davası açan eski RTÜK Daire Başkanı Cengiz Özdiker'in, açtığı davalardaki "yargı kararlarının uygulanmadığı" gerekçesiyle RTÜK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu anımsatıldı.Yapılan soruşturma sonucunda kamu davası açıldığı ve bu kişilerin Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandıkları belirtilen iddianamede, yargılama sırasında, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasına dair 5785 sayılı Kanun gereğince, RTÜK Başkanı ve üyelerinin, görevleri ile bağlantılı olarak işledikleri suçlara ilişkin soruşturmaların 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacağı ve bunlar hakkında soruşturma izninin Başbakan tarafından verileceği gerekçesiyle mahkemenin, "kovuşturmanın durdurulmasına" karar vererek, dosyayı gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği hatırlatıldı.Başsavcılık tarafından, Başbakanlıktan, RTÜK Başkanı ve üyeleri hakkında soruşturma izni verilmesinin talep edildiği, Başbakanlığın ise 10 Kasım 2008 tarihinde, bu kişiler hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdiği kaydedildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başbakanlığın 10 Kasım 2008 tarihli kararına karşı Danıştay 1. Dairesi'ne itirazda bulunduğu, müşteki Cengiz Özdiker'in de aynı şekilde "soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara" karşı Danıştay 1. Dairesi'ne başvuru yaptığı anlatılan iddianamede, ilgili Daire'nin, oy çokluğu ile itirazların kabulüyle Başbakan'ın "izin verilmemesine dair kararının" kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi.Bu karar gereğince soruşturmaya devam edildiği belirtilen iddianamede, sonuç olarak RTÜK Başkanı ve üyeleri ile diğer sorumluların, şikayetçi Özdiker'in, Diyarbakır Bölge Müdür Yardımcılığına, daha sonra Adana Bölge Müdür Yardımcılığına, bunu takiben Adana Bölge Müdür Vekilliğine ve uzman denetçiliğe atanmalarında idari yargı kararlarını yerine getirmediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.İddianamede, RTÜK Başkanı Zahid Akman, Başkan Yardımcısı Abdulvahap Darendeli, üyeler Şaban Sevinç, Mehmet Dadak, İlhan Yerlikaya, Paşa Yaşar, Davut Dursun, Taha Yücel ve eski üye Arif Merdol, bürokratlar Şeref Ataklı, Özger Sezen, Lütfettin Mesutgil, Ahmet Batun ile Mehmet Nuri Erikel'in, TCK'nın 257/1. maddesinde düzenlenen "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Dava konusu eylemin, aynı kasıt altında birkaç kez işlenmiş olması nedeniyle Dadak ve Darendeli hariç diğer kişiler hakkında, TCK'nın 43. maddesinin uygulanması, ayrıca tüm şüpheliler hakkında, "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı" düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin uygulanması istendi. TCK'nın 43. maddesi, cezalarda dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırım öngörüyor.Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edilmesi halinde, bu kişilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.