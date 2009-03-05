Akman: Danıştay kararı 14 kişiyi kapsıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Danıştay'dan çıkan kararın yalnızca kendisiyle değil, 14 kişiyle ilgili verilmiş bir izin olduğunu söyledi.



Akman, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Telekomünikasyon Arenası'nda, Danıştay Birinci Dairesinin, kendisi, 8 üye ve 5 bürokrat hakkındaki kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Erdoğan'ın RTÜK Başkan ve üyeleriyle ilgili herhangi bir soruşturma izni vermesi ya da vermemesinin RTÜK Başkanı veya üyelerinin kurumda yaptıkları faaliyetlerle ilgili olduğunun altını çizen Akman, şöyle konuştu:

"Her zaman ifade ediliyor, 'İşte Zahid Akman'a dokunulmazlık zırhı' diye, malum konularla ilgili, Sayın Başbakan'ın RTÜK faaliyetleri dışında herhangi bir konuyla ilgili bendenize bir soruşturma izni verme yetkisi yoktur, yalnızca RTÜK'deki faaliyetler ve çalışmalarla ilgilidir."



Akman, Danıştay'dan çıkan kararın yalnız kendisiyle değil, 14 kişiyle ilgili verilmiş izin olduğunu belirterek, kararın RTÜK'te şu anda üye olan 8 kişiyi, daha önce üye olan Arif Merdol'u ve 4 bürokratı içerdiğini söyledi.



Konunun bir personelin atamasıyla ilgili olarak açtığı davayla ilgili yürütülen bir süreç olduğunu dile getiren Akman, "Bu 10 arkadaş, yüce Meclisimizde grubu bulunan AKP'nin ve CHP'nin önerdiği üyelerin tamamını içermektedir. O nedenle kamuya yansıtıldığı gibi yalnız benle ilgili bir durum değil, 10 üyemizle ilgili bir durumdur" diye konuştu.



‘Sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz’



Zahid Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette yapılan her işlemle ilgili yargı yolu açıktır. Muhatabımız bürokratımız, 'kendisiyle ilgili yapılan eylemin hukuki olmadığı' konusunda bir iddiada bulunmuştur, yargıya gitmiştir. Yargı da bu konuda bir süreç başlatmıştır. O nedenle ben bu süreci son derece saygıdeğer buluyorum. Sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz.



Yaptığımız iş doğruysa muhatabımız yanlışlığını anlayacaktır. Yaptığımız iş yanlışsa muhatabımızın bu müracaatıyla biz yanlışlığımızı öğrenmiş olacağız. O nedenle yargıya intikal eden konularda hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım, yargıya güvenmesi lazım."

