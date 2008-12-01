Akman Akyürek’in arşivini Özkan aldı

Kanaltürk’te dün yayınlanan Pazar Politika programında Susurluk ve Ergenekon bağlantısı tartışılırken eski Susurluk raportörü Akman Akyürek’in öldürüldüğünü söyleyen bir tanık ortaya çıktı. Akyürek’le son güne kadar birlikte çalıştığını söyleyen Gazi Büzkaya, Akyürek’in ölümünden sonra Tuncay Özkan’ın bürolarına geldiğini ve arşivdeki bazı belgeleri götürdüğünü açıkladı



Kanaltürk Ankara temsilcisi Sami Dadağlıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Pazar Politika programında Susurluk’tan Ergenekon’a uzanan süreçte yaşananlar konuşuldu.

Programa Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, Susurluk Davası hükümlüsü Özel Harekatçı Ercan Ersoy, şüpheli bir trafik kazsında ölen Meclis Susurluk Komisyonu Raportörü Hakim Akman Akyürek’in yakını Mehmet Akyürek, Akyürek’in son günlerinde yanında olan arkadaşı emekli polis Gazi Buzkaya ve yine şüpheli bir trafik kazasında ölen Susurluk Komisyonu üyesi eski Gaziantep Milletvekili Bedri İncetahtacı’nın oğlu Yahya İncetahtacı katıldı.

Emekli polis memuru Gazi Buzkaya, Akman Akyürek’in son günlerinde çok tedirgin olduğunu ve ölümünün normal olmadığını iddia ederek Akman’ın birileri tarafından susturulduğuna inandığını ifade etti.



Özkan’la Akyürek yakındı



Sami Dadağlıoğlu’nun “Akyürek’in arabasında bant kayıtları olduğu, belge ve kendi arşivinin bulunduğu söyleniyordu. Özel arşivi nerede?”sorusuna Buzkaya “Akman’la İstanbul’da buluşacaktık. Trafik kazası geçirdiğini telefonla öğrendim. Hastaneye gittiğimde Akman ölmüştü. Olay yerine gittim. Akman, Tuncay Özkan’ı daha önceden tanıyordu, çok yakınlardı. Özkan’a telefon ederek trafik kazası geçirdiğini söyledim. Telefonla birbirimize bilgi verdik. Ben Akman’ın bürosunda çalışıyordum. Her konuyu biliyordum. Özel arşivi derken büyük bir kitaplığı ve yazışma portalı vardı” dedi.



‘İçeriğini bilmem’



Buzkaya cenaze merasimlerinin ardından Tuncay Özkan ile Ankara’daki büroya uğradıklarını, Özkan’ın bürodan Akman’ın arşivinden üç dört kutu evrak aldığını söyledi. Buzoğlu, Özkan’ın aldığı belgelerin içeriği hakkında bilgisi olmadığını da iddia etti.



Mit ajanı olabilir



Eski Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, hakim Akman Akyürek’in komisyonda iken kendilerine hiç faydasının olmadığını ifade ederek Akyürek’in MİT ajanı olduğuna dair duyum aldıklarını ancak bunu umursamadıklarını belirtti.



