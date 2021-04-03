AKM’nin adı Atatürk Kültür Merkezi kalacak, logo üzerinde çalışmalar sürüyor

2008’de boşaltılan ve 2018’de de tamamen yıkılan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yerine yapılan yeni binanın inşaatında son aşamaya gelindi. 29 Ekim’de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’ni medyaya gezdiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir gazetecinin ismi ne olacak sorusu üzerine sunumdaki logoyu göstererek, “Görüyorsunuz işte Atatürk Kültür Merkezi, logo üzerinde biraz daha çalışıyoruz” yanıtını verdi.

Söz konusu logo şöyle:

Ersoy, merkezin 100 kişilik özel bir uzman grubu tarafından yönetilirken programların da Sanat Danışma Kurulu tarafından belirleneceğini anlattı. Tanıtıma katılan Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, yeni AKM binası ile gözlemlerini köşesinde şöyle aktardı:

"Kırmızı kürenin içinde 2 bin 38 kişilik büyük opera salonu yer alacak"

“Taksim’in yeni simgesi olacak Atatürk Kültür Merkezi’nin ilk göze çarpan yanı binanın içindeki devasa kırmızı küre. Bu kürenin içinde Merkez’in en önemli bölümü olan 2 bin 38 kişilik büyük opera salonu bulunuyor. Mimar Murat Tabanlıoğlu salonun balkonlarına çıkan merdivenlerde bir önceki binanın mimarı olan babası Hayati Tabanlıoğlu’na selam göndererek eski binadaki merdivenleri andıran bir tasarım kullanmış. Büyük salondaki sahne çukuru 118 kişilik bir orkestrayı alacak büyüklükte. Sahne ve sahne gerisi ise en büyük prodüksüyonlara yetecek hacme sahip.

“Kültür sokağı oluşturulacak, içinde iki katlı kütüphane olacak”

"Aynı zamanda bir kültür sokağı oluşturulacak. Bu kültür sokağının içerisinde en önemli noktalardan biri de iki katlı kütüphane olacak. 683 metrekarelik bu alanda müzik, sanat, mimarlık gibi temel disiplinlere ait kitaplar bulunacak. AKM’nin içinde barındırdığı faaliyetler konusunda ihtisaslaşmış bu kütüphane, araştırmacılara ve sanatseverlere kaynak olacak."

“Merkezde üç katlı bir müzik platform bölgesi oluşturulacak”

"Merkezde üç katlı bir müzik platform bölgesi oluşturulacak. Müzik aletleri sergisi ve müziksel deneyim alanı olacak. Ayrıca müzik tarihinde önemli bir yere sahip sanatçılara da bu alanda yer verilecek ve anıları canlandırılacak. Özellikle genç müzisyenlerin hedeflendiği AKM müzik kayıt stüdyosu kurulacak. Ekonomik imkânlarla bu müzik stüdyosundan yararlanabilecekler. Üretimlerini burada yapabilecekler."

"Küçük yaşta çocukları kültür ve sanatla tanıştırabilmek için 3-11 yaş arası çocukların yararlanabileceği bir atölye de bulunacak binada."

“805 kişilik bir tiyatro salonu”

"Yeni AKM’nin eskiden otopark olarak kullanılan bölüme uzanan ek binasında 805 kişilik bir tiyatro salonu var. Burası çok amaçlı bir salon olarak da kullanılacak. Tiyatro gösterileri dışında konserler de verilebilecek."

“Binanın dışındaki cam bölümde bir sergi salonu ve küçük bir cep sineması bulunacak”

"Binanın dışındaki cam bölümde bir sergi salonu ve küçük bir cep sineması bulunacak. Toplantı sergi, konser vs etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı bir salon da burada yer alacak. Bir tasarım ürünler mağazasıyla kafe şeklinde bir kitapçı dükkânı da merkezin ticari alanları olarak hizmet verecek. Merkezde 423 araçlık bir otopark yer alacak."

Bakan Ersoy, inşaatın maliyetini açıklamıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy medya kurumlarının yöneticileriyle dün bir araya gelerek kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlanan yeni AKM binası hakkında bilgi vermişti. Galataport’tan başlayıp Galata Kulesi’yle devam eden Beyoğlu Kültür Yolu projesinin açılacak yeni AKM binasıyla tamamlanacağını söyleyen Bakan Ersoy bu çapta bir merkezi inşa ederken amaçlarının İstanbul’u dünya çapında öncü bir kültür sanat şehri yapmak olduğunu söylemişti. Öte yandan Bakan Ersoy, inşaatın maliyetini yaklaşık 1.8 milyar lira olarak açıklamıştı.

TIKLAYIN - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan AKM açıklaması: İnşaatın yüzde 90’ı tamamlandı, maliyeti tahmini 1.8 milyar