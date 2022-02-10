AKM Millet Bahçesi’nin ikinci ihalesi de gizli yapılıp aynı şirkete verildi

Ankara AKM Millet Bahçesi projesinin ikinci etap ihalesinin de iktidara yakınlığıyla bilinen Yapı ve Yapı şirketine verildiği ortaya çıktı. Ankara AKM Millet Bahçesi projesinin ilk etabı da gizli yapılan ihaleyle 398.5 milyon liraya, Yapı ve Yapı şirketine verilmişti.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre “Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 2 Etap Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesi 5 Ekim’de gizli olarak yapıldı.

Şirket, özel olarak davet edildi

18 Ekim’de imzalanan sözleşmeye göre ihale, ilkinde olduğu gibi özel olarak davet edilen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Yapı ve Yapı şirketine verildi. 84 milyon 250 bin TL’ye imzalanan sözleşmede işin aynı gün başlaması ve 16 Ocak 2022’de tamamlanması öngörüldü.

İhale iş bittikten sonra duyuruldu

Ancak ihalenin sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından bugün açıklandı. İhaleden, sözleşme imzalanıp, iş bittikten sonra kamuoyunun haberi oldu.

Yeni ihalede ne yapıldığı bilinmiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale açık olarak yapılmadığı için, ikinci etabında ne yapıldığı bilinmiyor.

Projenin ilk etabının ihalesi 2019 yılında yapılmıştı. İhale yine kapalı kapılar ardında kimseye duyurulmadan yapılmış ve özel olarak davet edilen Yapı ve Yapı’ya 398.5 milyon liraya verilmişti.

Şirkete defalarca "davet usulü" ihale verildi

Zafer Yıldırım'ın sahibi olduğu Yapı&Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. “Davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma, halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Sermayesini 1189 kat artırdı

2004 yılında 100 bin lira sermeye ile kurulan Yapı & Yapı şirketi o tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giderek varlığını 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.