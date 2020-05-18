AKM alanına yapılmak istenen 'Millet Bahçesi' projesinin iptali için dava

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Atatürk Kültür Merkezi alanında yapılacağını açıkladığı Millet Bahçesi planına ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtığını açıkladı.

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde açılan davaya ilişkin konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Rant odaklı büyük projelerin sermaye birikiminin arttırılmasının, Cumhuriyet dönemi stadyumların yıkılmasının bir parçası olan Millet Bahçesi, koruma mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka aykırıdır. Uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, yürütmesi acilen durdurulmalıdır.

Biz bu ülkenin değerlerini ve bilgisini emperyalistlere peşkeş çekmiş bir kuşağın değil, bu ülkenin kültürünü ve değerlerini koruyarak emperyalistlere karşı mücadele etmiş insanların çocuklarıyız. Yasa taslaklarıyla bütçesizleştirmekle bizi yıldıramazsınız.”

(ANKA)