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'AKM 2014'te yeniden açılacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan'ın 'Yıkacağız' dediği AKM'nin 2014'te açılacağını söyledi

05 Temmuz 2013 16:24

Gezi Parkı protestolarıyla yeniden gündeme gelen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) geleceği hakkındaki belirsizlik sürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce ‘yıkılıp yerine yeni opera binası’ yapılacağını söylediği AKM ile ilgili bu kez farklı bir plan ortaya çıktı.


Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Atatürk Kültür Merkezi'nin 2014 yılı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını belirterek, “2012 yılında yapılan ihaleyi takiben Mayıs ayında tadilat ve onarım işlemlerine başlanmıştır” dedi.

 

Tadilat işlemleri başladı

 

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, şöyle dedi: “AKM’nin tadilat ve onarım işlemleri sivil toplum kuruluşlarınca açılan davalar ve yargı kararları nedeniyle 2008 yılından 2012 yılma kadar gerçekleştirilememiştir. 2012 yılında yapılan ihaleyi takiben Mayıs ayında tadilat ve onarım işlemlerine başlanmıştır. Atatürk Kültür Merkezi'nin 2014 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.”

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