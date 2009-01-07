T24 LogoT24 Logo
Spor

Aklı Türkiye maçlarında

İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, sıralamayı Türkiye ile oynayacakları maçların belirleyeceğini söyledi.

07 Ocak 2009 02:00


İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, Dünya Kupası Eleme Grubu'nda sıralamayı Türkiye ile oynayacakları maçların belirleyeceğini söyledi.


2010 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile birlikte 5. Grup'ta yer alan İspanya'da, teknik direktör Vicente Del Bosque, ''Tek düşüncem Türkiye'' dedi.

İspanyol spor gazetesi AS'da yayımlanan röportajında Del Bosque, ''İnşallah gruptan birinci çıkarız ama benim tek bir düşüncem var ve o da Türkiye. Dünya Kupası için gruptaki sıralamayı Türkler ile yapacağımız maçlar belirleyecek. Bu öncelikli hedef. Her şey iyi gidiyor ama bunu karışıklığa sokmamak lazım'' değerlendirmesinde bulundu.

11 Şubat tarihinde İngiltere ile oynayacakları dostluk maçını kazanmak istediklerini,ancak ''Tek düşüncesinin Türkiye'' olduğunu tekrarlayan Del Bosque, sadece Türkiye ile 28 Mart'ta ve 1 Nisan'da oynayacakları maçlara konsantre olduğunu ifade etti.

İspanyol teknik adam, İspanya'nın tam bir takım olduğunu ve kazanma alışkanlığını elde ettiğini belirtip, Brezilya, Arjantin, Almanya, İngiltere, İtalya gibi diğer güçlü takımların ideal kadroyu bulma aşamasında olduğunu savundu.

2010 Dünya Kupası Elemeleri 5. Grup'ta oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan İspanya, 12 puanla lider konumda bulunurken, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Türkiye 8 puanla 2. sırada yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24