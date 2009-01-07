Aklı Türkiye maçlarında



İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, Dünya Kupası Eleme Grubu'nda sıralamayı Türkiye ile oynayacakları maçların belirleyeceğini söyledi.





2010 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile birlikte 5. Grup'ta yer alan İspanya'da, teknik direktör Vicente Del Bosque, ''Tek düşüncem Türkiye'' dedi.



İspanyol spor gazetesi AS'da yayımlanan röportajında Del Bosque, ''İnşallah gruptan birinci çıkarız ama benim tek bir düşüncem var ve o da Türkiye. Dünya Kupası için gruptaki sıralamayı Türkler ile yapacağımız maçlar belirleyecek. Bu öncelikli hedef. Her şey iyi gidiyor ama bunu karışıklığa sokmamak lazım'' değerlendirmesinde bulundu.



11 Şubat tarihinde İngiltere ile oynayacakları dostluk maçını kazanmak istediklerini,ancak ''Tek düşüncesinin Türkiye'' olduğunu tekrarlayan Del Bosque, sadece Türkiye ile 28 Mart'ta ve 1 Nisan'da oynayacakları maçlara konsantre olduğunu ifade etti.



İspanyol teknik adam, İspanya'nın tam bir takım olduğunu ve kazanma alışkanlığını elde ettiğini belirtip, Brezilya, Arjantin, Almanya, İngiltere, İtalya gibi diğer güçlü takımların ideal kadroyu bulma aşamasında olduğunu savundu.



2010 Dünya Kupası Elemeleri 5. Grup'ta oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan İspanya, 12 puanla lider konumda bulunurken, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Türkiye 8 puanla 2. sırada yer alıyor.

