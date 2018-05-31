Karar yazarı İbrahim Kahveci, Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun bir davette "yatırımları durdurcağız" açıklamasına ilişkin olarak, "Aklı olan, ülkesini seven yatırımları durdurur" başlık yazısında "Yıllardır üretim süreçlerinin önünü kapatan bir modelle yatırımları yönlendiriyoruz. Görüntüde gösterişi yüksek ama içi boş işlerle uğraşıp duruyoruz. Şimdi nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gel de anlat..." dedi.

Kahveci, "İşte bu noktada Temel Karamollaoğlu’nun söylemi çok önemli. Ya kaynakları çok verimli kullanacağız, ya da büyük bir ekonomik çöküş yaşayacağız" ifadesini kullandı.

"Bakınız bir noktayı artık net anlamamız gerekiyor" diyen Kahveci şöyle devam etti:

1- Türkiye dış borçlanma limitini nerede ise bitirmek üzere. Dış borçlar 16 yılda 129 milyar dolardan 453 milyar doları aştı. Yani artık cari açığa dayalı, yabancı parasına sırtımızı yaslayarak bir ekonomik model sürdüremeyiz.

2- Yabancı malını tüketerek, yabancının tasarrufunu zevkimize göre harcayarak gidecek yolumuz nerede ise kalmadı.

3-Artık üretmek zorundayız. Ya da kendi kendimize yetecek kadar tüketmek durumundayız ki; o zaman da çok büyük bir küçülme bizi bekliyor demektir.

4- Ya da son çare arayacağız: Elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Öyle yabancı parası ile milli hava atma dönemi bitti artık.