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Spor

Aklı Ada'da kaldı!..

Inter'in teknik direktörü Jose Mourinho, kulübüyle sözleşmesi bittikten sonra yeniden İngiltere Premier Ligi'nde çalışmak istediğini söyledi.

20 Ekim 2008 03:00


İtalya Birinci Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Inter'in teknik direktörü Jose Mourinho, kulübüyle sözleşmesi bittikten sonra yeniden İngiltere Premier Ligi'nde çalışmak istediğini söyledi.



Chelsea'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, SKY TV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere Premier Ligi'ne ''aşık'' olduğunu belirtirken, ''Inter'den sonra gitmek istediğim yer orası. Herkes, İspanya'ya gitmek veya milli takımımın başına geçmek istediğimi söylüyor. Oysa bu doğru değil. Inter'den sonra İngiltere'ye dönmek istiyorum'' diye konuştu.

45 yaşındaki Portekizli teknik adam, Inter'den hemen ayrılmak gibi bir planının olmadığını ifade ederken, ''Inter ile sözleşmem devam ediyor. Burada mutluyum'' diye konuştu.

Chelsea'yi 2005 ve 2006 yıllarında lig şampiyonluğuna taşıyan Mourinho, Porto, Benfica ve Leiria takımlarında da görev yapmıştı.

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