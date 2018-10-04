"Aklandılar: Ama bundan sonrası yok; öğretmen, doktor, polis, belediye personeli hepsi mağdur"

İnternethaber yazarı, Süleyman Özışık 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetö'cü olduğu şüphesiyle hapse giren ardından aklanan insanlara iş verilmemesini köşesine taşıdı.

"Yetkililer hakkında da yasal işlem yapılmalı"

Darbe sonrası Fetö'cü olduğu şüphesiyle hapse girenler, kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilenlerin Ohal İşlemleri Komisyonu'nda yeniden değerlendirilerek aklanmasını hatırlatan yazar, aklanan Öğretmen, doktor, polis, belediye personeline iş verilmediğini belirterek "Bu duruma bir çözüm bulunmalı ve Fetö'cü olmadığı belirlenen isimlerin görevlerine dönüp dönmediği ayrıca tespit edilmeli...Hatta, aklanan kişileri görevlerine iade etmeyen yetkililer hakkında da yasal işlem yapılmalı...Bugün küçük gibi görünen bu sorun, önümüzdeki dönemde iade edilmeyenlerin sayısı arttıkça büyük bir sorun haline dönüşecek. Özellikle de seçimlerde..." diye yazdı.

Süleyman Özışık'ın "Aklananlar neden göreve dönemiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Darbeden hemen sonra Fetö'cü olduğu şüphesiyle binlerce insan hapse girdi, yine binlercesi kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edildi.



Ta o dönemde, gerek ihraç edilenler, gerekse hapse atılanlar içinde masumların olduğunu görüp bunu kaleme aldım. Sadece kaleme almak yetmedi, çözüm önerileri de getirmeye çalıştım.



Nasıl çözüm önerileri?



Hafızam beni yanıltmıyorsa, kanlı darbe girişiminin15-20 gün sonrasıydı...



Bir gece yarısı, dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'a whatsApp üzerinden ulaştım. Kendilerine, hapse atılanlar ve ihraç edilenler arasında çok çok sayıda masum insan olduğunu ve bunlar için bir çözüm önerim olduğunu ilettim.



Anlatmamı istedi, anlattım...



Bu kişilerin durumunu yeniden incelemek üzere bir komisyon kurulmasının faydalı olacağından bahsettim.



Sağolsun...



Büyük bir sabırla dinledi ve "Çok haklısınız, böyle bir kuruma ihtiyaç var. Önümüzdeki hafta bu sorunu halletmemiz gerekiyor" dedi.



Tam da söylediği gibi, bir hafta sonra Ohal İşlemleri Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı. Kurulan Ohal İşlemleri Komisyonu, üzerine düşen görevi bugüne kadar hakkıyla yerine getirdi.



Evet, işlerin yavaş ilerlediğine, adaletin gecikmeli olarak yerini bulduğuna dair eleştirileri kabul edebiliriz. Ancak iğneyle kazmaları gereken yere kepçeyle dalmadıkları, ince eleyip sık dokudukları için gecikmeler olduğunu ve olacağını da anlamamız gerekiyor. Kaldı ki bizim sorunumuz Ohal İşlemleri Komisyonu'nun yavaş işlemesi değil. Asıl sorun bundan sonrası...



Şöyle ki…



Komisyon bugüne kadar 30 bin dosyaya baktı. Fetö'cü olmakla suçlanan binlerce insan komisyonda aklandı.



Ama bundan sonrası yok!



Aklanan insanların görev yerlerine dönmeleri gerekiyor ama bu konuda adım atan bir kurum yok. Aklanan on binlerce insan hala açıkta duruyor ve göreve döneceği günü bekliyor.



Bazı kurum ve kuruluşlar, aklanan kişilerin göreve iadesi konusunda adım atmamakta direniyor. Adeta komisyonun vermiş olduğu kararı yok hükmünde sayan kurumlar var.



Öğretmen, doktor, polis, belediye personeli, hepsi aynı mağduriyeti yaşamaya devam ediyor. Bu da durum, adalete olan güveni bir kez daha yıkarken, ister istemez küskünler ordusu da oluşturuyor.



Bu duruma bir çözüm bulunmalı ve Fetö'cü olmadığı belirlenen isimlerin görevlerine dönüp dönmediği ayrıca tespit edilmeli...



Hatta, aklanan kişileri görevlerine iade etmeyen yetkililer hakkında da yasal işlem yapılmalı...



Bugün küçük gibi görünen bu sorun, önümüzdeki dönemde iade edilmeyenlerin sayısı arttıkça büyük bir sorun haline dönüşecek.



Özellikle de seçimlerde..."