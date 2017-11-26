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"Akkuyu’nun garanti fiyatı ne kadar vatansever?"

"Öğrendik ki, o duruşmada da projeye itiraz etmek ile 'vatan hainliği' arasında bir illiyet bağı kurmuş"

26 Kasım 2017 10:55

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Akkuyu'ya yapımı devam enerji santrali için Türkiye’nin alım garantisi verdiği elektriğin fiyatını hatırlattı. Toker, "TEİAŞ aracılığıyla verilen bu garantinin fiyatı 12.35 cent. Süresi 15 yıl. Bugünlerde popülaritesi yüksek, kısa adı YEKA olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için aynı devletimizin verdiği alım garantisi, yaklaşık 7 cent civarında" ifadesini kullanan Toker, "Akkuyu’nun garanti fiyatı ne kadar vatansever?" diye sordu.

Toker'in "Akkuyu’nun garanti fiyatı ne kadar vatansever?" başlığıyla (26 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Halkın sağlığına zarar vereceği önceden belli enerji projeleri vardır. Bunların aynı anda doğal kaynakları, tarımsal üretimi bozacağı da ilk bakışta görülür.

Hal böyleyken, siyasi iktidarlar, bu tür yatırımları “millet yararına”, kalkınma dostu gibi takdim etmekten kaçınmaz; boğaz tokluğuna, göç pahasına inşaat işçiliğini “büyük istihdam” diye parlatırlar.

Daha da ileri gidip “Hayır bu proje o kadar da faydalı değil” diye sorgulayan herkesi, vatan hainliği yahut teröristlikle damgalarlar. (En taze örnek, Alpu’da kurulması planlanan termik santral toplantısı, Eskişehir medyasına yansıdı.)

Bazen mitingde, bazen satın aldıkları TV’lerde yaparlar bunu.

Kamu kaynaklarından şirketlere sermaye transferiyle sonuçlanan bu işlerin, iktidar gücünü tahkim etmek üzere kurgulandığı, mümkün olduğunca bilinmesin isterler çünkü.

Farkında olanları susturmaya çalışmalarının nedeni de budur.

Siyasiler ve şirket patronları, bu yaftalamaya çok alışsalar da kamu kaynaklarını dağıtma gücünü elinde tutanların işlemlerini sorgulamanın “gazetecilik” olduğunu hatırlatıp devam edelim.

Kilovatsaati 12.35 cent

Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) Türkiye-Rusya arasında imzalanmış milletlerarası anlaşmaya dayalı.

Santralın kurulması sayısız işlem ve eyleme bağlı. ÇED raporu bunlardan biri.

Akkuyu için verilmiş “ÇED uygundur” kararı için açılmış bir iptal davası var.

Geçen hafta, Danıştay 14. Daire’de duruşması görüldü.

TMMOB, TTB, TEMA temsilcileri, ODTÜ öğretim üyeleri, Mersin milletvekilleri oradaydı.

Öğrendik ki, o duruşmada da projeye itiraz etmek ile “vatan hainliği” arasında bir illiyet bağı kurmuş.

Bu santralın olası yıkıcı sonuçlarına, uzmanlar uzun süredir değiniyor.

Biz de meselenin mali boyutuna bakıp Türkiye’nin alım garantisi verdiği elektriğin fiyatını hatırlatalım.

Devletimiz, Akkuyu’nun 1 ve 2. ünitelerinde üretilecek elektriğin, yüzde 70’ini; 3 ve 4. ünitelerdekinin de yüzde 30’unu satın alacak.

TEİAŞ aracılığıyla verilen bu garantinin fiyatı ise: 12.35 cent. Süresi: 15 yıl.

Bu anlaşmanın yayımlandığı 6 Ekim 2010’da, bir ABD Doları 1.5 TL’ydi. Şimdi 3.9 TL.

Bugünlerde popülaritesi yüksek, kısa adı YEKA olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için aynı devletimizin verdiği alım garantisi, yaklaşık 7 cent civarında.

Bir hayli vatansever rakamlar öyle değil mi?

 

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