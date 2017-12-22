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Ekonomi

Akkuyu'daki nükleer santral için 76 milyar teşvik!

Akkuyu NGS projesiyle ilk aşamada 2764 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor

22 Aralık 2017 15:51

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ilk kez teşvik kapsamına alındı ve 76 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, 76 milyar liralık teşvik belgesi kapsamında Türkiye'nin ilk nükleer enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) başta vergi muafiyeti olmak üzere çeşitli yatırım destekleri sağlanacak.

3000 işiye kadar istihdam

Proje kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizat tutarının ise 4 milyar 508 milyon 259.804 dolar olacağı düşünülüyor.

Kasım ayı yatırım teşvik listesine göre, Akkuyu NGS projesi çerçevesinde ilk aşamada 2764 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

 

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