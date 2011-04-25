Akkuyu santrali, Fukuşima'dan 20 kat daha güvenli

T24 -

Türkiye'nin Mersin Akkuyu'daki ilk nükleer santral inşaatını yapacak olan Rus Rosatom şirketinin Proje Yönetimi Programları Genel Müdürü Boyarkin, Akkuyu NGS A.Ş'nin Genel Müdürü Alexander Superfin ile Ataköy Sheraton Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Rus nükleer enerji santrallerinin güvenlik kriterlerini değerlendiren Boyarkin, ''Rus nükleer enerji santrallerinde doğal fizik kanunları göz önünde bulundurularak, kendi kendine koruma sistemi oluşturuldu. Herhangi bir olumsuzlukta radyoaktif maddenin dışarı sızmaması için aktif güvenlik sisteminin yanı sıra personelden bağımsız olarak çalışan pasif güvenlik sisteminin de olmalı. Böyle bir sistem Fukişima'da olmadığı için ne yazık ki radyoaktif madde dışarı atıldı'' dedi.

Boyarkin, kendi projelerinde pasif güvenlik sistemi olduğunu ifade ederek, ''Pasif güvenlik sistemi, herhangi bir elektrik kesintisi olduğu sırada da çok rahat çalışıyor. Sistemin en önemli özelliği personelden bağımsız olarak çalışması. Dolayısıyla bunun devreye girmesi için çalışan personelin herhangi bir düğmeye basmasına gerek yok. Fukişima'da böyle bir sistem olmadığı için ne yazık ki zamanında yangını önleme devreye giremedi. 24 saat içerisinde uygun müdahale yapılabilseydi durum böyle olmazdı'' diye konuştu.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Boyarkin, bir gazetecinin, ''Türkiye hükümeti, Fukişima'da yaşananlardan sonra sizden ek tedbirler istedi mi?'' sorusunu şöyle yanıtladı:

''Hükümetten ek güvenlik tedbirleri ile ilgili bir taleple karşılaştığımızı söyleyemem. Çok yakında arazide araştırmalara başlayacağız. Araştırma çalışması sonrasında, arazinin meteorolojik ve sismik koşullara uygun olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanacak. Bu çalışmanın sonucuna göre ek güvenlik tedbirleri alınacaktır.''

Boyarkin, kendi sistemlerini Fukişima'yla kıyaslayarak, şöyle devam etti:

''Fukişima'da yaşananlardan sonra dünyadaki tüm hükümetler nükleer santral politikalarını gözden geçirmişlerdir. Birçok ülke daha sıkı güvenlik önlemi alacaktır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kriterleri daha sıkı olacaktır. Kendi güvenlik tedbirlerimizi gözden geçirdik ve projemizin bu tür kazalara karşı güvenli olduğunu yeniden gördük. Birincisi, bizim diesel jeneratörlerimiz Fukişima'dakinin aksine daha yüksekte bulunuyor. İkincisi, biz de pasif güvenlik sistemleri yer alıyor. Fukişima'da buhar ve sirkanyumun birleşmesiyle hidrojen oluştu, bu nedenle de patlama meydana geldi. Ancak bizim sistemimizde buhar yok. Santralin alanı Fukişima'dakinden 20 kat daha büyük olacağı için, oradaki gibi basınç artmayacaktır. Hidrojen, elektriksiz çalışan pasif sistemle su olarak dışarı atılacaktır. Bizim sistemimiz her yönüyle Fukişima'dakinden en az 20 kat daha güvenli.''



''Nükleer karşıtı protestoları anlayışla karşılıyoruz"

Bir gazetecinin, ''Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinde nükleer karşıtı protestolar yapılıyor. Geçen günlerde Akkuyu'da yaşayan vatandaşlar nükleer karşıtı bir eylem yaptı. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da Akkuyu NGS A.Ş. Genel Müdürü Alexander Superfin, şu şekilde yanıt verdi:

''Santral inşaatıyla ilgili kaygıların olmasını ve protestoları anlayışla karşılıyoruz. Bu konuda en kötü şey bilgisizlik. Bilgi olmadığında korku oluşuyor. Bu korku, insanların, sevdiği insanların hayatlarıyla ve çevreyle ilgilidir. Biz sistemi anlattıkça, sistemin ne kadar güvenli olduğunu görecekler. Yakın zamanda 'Bilgilendirme Merkezi' kuracağız. Herkes, bu merkezlere gelerek istediği her konuda bilgi edinebilecek.''





