-''AKKUYU ÖLÜM KUYUSU OLMASIN'' ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Jeoloji Mühendisleri Odası, Japonya'da yaşanan deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Daiçi nükleer santralinde meydana gelen patlamanın nükleer santrallerin yaratabileceği tehlikeleri gözler önüne serdiğini belirterek, ''Akkuyu ölüm kuyusu olmasın'' dedi. Jeoloji Mühendisleri Odasından yapılan yazılı açıklamada, Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki patlamanın nükleer santrallerin insanlık için ne kadar büyük bir tehlike kaynağı olduğunu gösterdiği ifade edildi. Patlama sonrasında bazı ülkelerin nükleer santrallerle ilgili aldıkları tedbirlerin Türkiye'nin Akkuyu'da kurmaya çalıştığı nükleer santral için çok önemli bir uyarı niteliğinde olması beklenirken ''nükleer santral kurma inadının sürdürüldüğü'' savunularak, şunlar kaydedildi: ''İnsan merkezli bir enerji kaynağı olmaması nedeniyle nükleer santrallere karşıtlığımız bir yana, mesleki bilimsel bilgi ve birikimlerimizle Akkuyu nükleer santrali için yıllar önce uyarılarımızı yapmış; santralin yeriyle ilgili bilimsel verilerin nükleer reaktör kurulmasına elverecek olumluluk ve netlikte olmadığını vurgulamış, santralin kurulacağı yerin yakınından geçen Ecemiş fayının sismik karakteri konusunda ciddi kaygılar yaratacak bilimsel araştırmaların olduğunu ifade etmiştik. Bir kez daha ifade ediyoruz ki Japonya örneğiyle tüm yaşam için ne kadar büyük bir tehlike kaynağı olduğu bir kez daha ortaya çıkan nükleer santral kurma inadından vazgeçilmelidir. Deprem bir doğa olayıdır ve her zaman kaçınılmaz olarak meydana gelecektir. Depremin afete yol açmaması ve yaşanacak tüm olumsuzlukların sorumlusu olmamak için vazgeçin. Akkuyu ölüm kuyusu olmasın.''