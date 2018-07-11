Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışacak 32 Türk öğrenci, uygulama çalışmasından geçti

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu'da çalışmak üzere Moskova Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nde (MEPhI) eğitim gören Türk öğrenciler, Novovorenej Nükleer Santrali'ndeki uygulama çalışmasını tamamladı

Novovorenej Nükleer Santrali Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamada, "MEPhI Nükleer Enstitüsü Obninsk Nükleer Enerji Enstitüsü'nde öğrenim gören 32 dördüncü sınıf öğrencisi Novovoronej Nükleer Santrali'ndeki eğitim alanında gerçekleştirilen uygulama çalışmalarını tamamladı. Alandaki uzmanlar 3 hafta boyunca Türk öğrencilerle santraldeki deneyimlerini paylaştı" ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilerden Atahan Kisecik, "3 haftalık uygulama çalışmasında çok ilginç ve faydalı bilgiler öğrendik. Yakında mühendis olup Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışacağız. Burada öğrendiğimiz bilgiler olmadan bir santrali çalıştırmak imkânsız" dedi.

Akkuyu'da çalışacak öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer mühendislik eğitimi alıyor.