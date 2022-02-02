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Akkuyu Nükleer Santrali'nde işçilerden eylem; "2 aydır maaş alamıyoruz, toplu çıkış verecekler"

İşçiler 4 gündür eylemlerini sürdürüyor

02 Şubat 2022 15:25

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nde taşeron bir firmada çalışan 250 işçi 2 aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bıraktı. 

Sözcü’den Ali Ekber Şen’in haberine göre eylemi gerekçe gösteren işverenin çok sayıda işçiye çıkış verdiği öne sürülüyor.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ikinci ünitenin reaktörünün türbin binaları ve yardımcı binaları inşasında çalışan işçiler mesai saatlerinde eylemlerini sürdürüyor.
 
Eylem yapan işçilerin her birinin iki aylık maaş tutarlarının 14'er bin TL olduğu, taşeron şirketin de henüz bilinmeyen bir nedenle ödemeleri yapmadığı belirtiliyor.
 
Eylem yapan işçilerden biri, "2 aydır maşlarımızı alamıyoruz, 4 gündür eylemdeyiz. Eylem yaptığımız için yarın toplu çıkış verecekler. Bizleri koşulsuz işten çıkaracaklar" dedi. 
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