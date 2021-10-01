Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan mühendis: Çekirdek bölümünde sayıları 2 bine varan Rus mühendis çalışacak, bizler ise oraya giremeyeceğiz

Korkusuz yazarı Can Ataklı, tasarımı ve inşaatı Rusya Devlet Kurumu Rosatom’un Mühendislik Bölümü tarafından yürütülen Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan bir mühendisin açıklamalarını aktardı. Buna göre, “Mühendis personelin çok büyük bölümü Ruslardan oluşuyor. Santralin çekirdek bölümünde sayıları 2 bine varan Rus mühendis çalışacak, bizler ise oraya giremeyeceğiz” diyen ismini paylaşmak istemeyen mühendis, “Santral açıldığında o en önemli bölümünde sadece Ruslar olacak, belki bir iki arkadaşımız olabilir, bu da santralın tümüyle Rusların kontrolünde olması anlamına gelir” dedi.

Ataklı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Soçi’ye gitmeden önce Rusya ile ilişkiler konusunda açıklamalar yapan AKP genel başkanı yapımını Rusların üstlendiği Akkuyu Nükleer Santrali’nden da söz ederken “Şu an 13 bin kişi çalışıyor. Bunların 10 bini Türk. Hepsi Rusya’ya gidip eğitim aldı” demişti. Dün bir tanıdığımı aracı eden ve Akkuyu’da çalışan bir mühendis aradı. Biraz sohbet ettik.

“Evet Akkuyu’da 10 bin Türk çalışan var” dedi ve ekledi “Ama öyle herkesin Rusya’da eğitim aldığı sözleri doğru değil.” Ben de “Peki kim gitti Rusya’da eğitime o zaman?” diye sordum. Akkuyu’da çalışan mühendis “Sadece mühendis kadrosuyla çalışanlar Rusya’ya gönderildi. Ama onlar, yani içinde ben de varım tabii, bizler santralin her tarafına giremiyoruz. Ancak çekirdek bölümü için eğitim almış olanlar santral içinde her yere girebiliyor” dedi.

Sonra da çok ilginç bir bilgi daha verdi; “Mühendis personelin çok büyük bölümü Ruslardan oluşuyor. Santralin çekirdek bölümünde sayıları 2 bine varan Rus mühendis çalışacak, bizler ise oraya giremeyeceğiz.”

Mühendisin verdiği bu bilgi üzerine “Ama bu normal, nükleer santral çok hassas bir yer, çekirdek bölümüne zaten herkes girmemeli, öyle değil mi?” diye sordum biraz da şaşırarak.

Mühendis “Tabii haklısınız ama santral açıldığında o en önemli bölümünde sadece Ruslar olacak, belki bir iki arkadaşımız olabilir, bu da santralın tümüyle Rusların kontrolünde olması anlamına gelir” dedikten sonra ekledi; “Yani hep yerli ve milliden söz ediyorlar ya, işte bu santral asla ne yerli ne milli olacak, buna dikkat çekmek istedim sadece.”

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