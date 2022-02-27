T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı

27 Şubat 2022 21:52

Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otobüsteki 3'ü ağır 28 işçi ile otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan otomobildeki bir yaralı kurtarılamadı.

 

 

mersingülnarotomobilkaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24