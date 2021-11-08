Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında yemekhaneyi su bastı

Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki personel yemekhanesini, geçen hafta yağan yağmurda su bastığı ortaya çıktı.

Geçen hafta pazartesi ve salı günlerinde etkili olan yağmurun ardından, bir çalışan tarafından çekilen 12 saniyelik görüntü, binlerce çalışanın yemek yediği alanın sular altında kaldığını gösterdi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağış nedeniyle işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı. Binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın, çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle oluşan bu durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem alması talep edildi.

Talebi değerlendiren teknik personel, çatının onarımını ivedilikle gerçekleştirerek çatıdaki tüm sızıntıları giderdi.

Şu an bina, normal işlevini yerine getiriyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., inşaat personeline ait yerleşim alanlarındaki yemekhaneler ve hizmet odalarının onarım ve bakımından sorumlu yüklenici firmalarının faaliyetlerini denetleyerek, Akkuyu NGS inşat sahasındaki işçilerin güvenliğini ve rahat çalışma koşularını sağlamak için tüm önlemleri almaktadır." (ANKA)