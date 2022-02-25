Akkuyu Nükleer AŞ'den 1 işçinin öldüğü kazaya ilişkin açıklama: Özel bir komisyon tarafından olayın nedenleri araştırılmaktadır

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında dün (24 Şubat) Rus bir işçinin ağırlık altında kalarak öldüğü iş kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığı hatırlatılan açıklamada “Özel bir komisyon tarafından olayın nedenleri araştırılmaktadır. Soruşturmanın sonuçlarına göre, iş planlama ve yürütülmesini ihlal eden ya da olaya sebep olan sorumlularla ilgili gereği yapılacaktır” denildi.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 17:00 civarında, Akkuyu NGS şantiyesinin 1’inci ünitesinin yanında bulunan ön montaj alanında, metal bir yapının montajının yapıldığı sırada taşeron şirket çalışanlarından olan Rus uyruklu bir işçimiz, metal yapının altında kalarak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir.

Konu ile ilgili adli süreç başlamıştır.

Ayrıca özel bir komisyon tarafından olayın nedenleri araştırılmaktadır. Soruşturmanın sonuçlarına göre, iş planlama ve yürütülmesini ihlal eden ya da olaya sebep olan sorumlularla ilgili gereği yapılacaktır.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. merhumun ailesine ve arkadaşlarına en içten baş sağlığı dileklerini sunmaktadır. Ailesine gerekli her türlü destek sağlanacaktır."

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