-AKKUYU 9'LUK DEPREME GÖRE YAPILACAK ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu'da kurulacak nükleer santral için proje şirketinin, 9 şiddetindeki depreme göre, Türkiye'nin en dayanıklı, en sağlam binasını, yapısını inşa edeceğini bildirdi. Bakan Yıldız, Keçiören Belediye Başkanlığının Kalaba Kent Meydanında, enerji verimliliğine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Akkuyu'da kurulacak nükleer santral için ilk kazmanın ne zaman vurulacağını sorması üzerine, Japonya'daki depremin ve ve deprem sonrası oluşan tsunaminin etkilerinin ve bunların sebeplerinin, nükleer güç santrallerinde oluşturduğu hasarların izlendiğini, bunların henüz raporlanmadığını, Uluslararası Atom Enerji Kurumu ve TAEK ile beraber bunları an be an takip ettiklerini söyledi. Japonya'da yine dün gece 7,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu hatırlatan Yıldız, o depremin de 20 kilometre ileride bir başka santrali koruma sistemleriyle beraber kapattığını ifade etti. Buradan çıkarılacak dersler olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye'nin artık gelişen, değişen, büyüyen yapısıyla beraber mutlaka nükleer güç santralleri teknolojisine geçeceğini, Türkiye'nin de buradan çıkaracağı dersler bulunduğunu belirtti. Güvenlik sistemlerinin tartışılmasını doğru bulduklarını ve bunu Akkuya'da Ruslarla beraber yapılacak teknolojide beraber enine boyuna irdeleyeceklerini ve uygulamasına geçeceklerini ifade eden Bakan Yıldız, şöyle devam etti: ''Biliyorsunuz proje şirketi bir açıklama yaptı. Şu ana kadar Türkiye'de 9 şiddetinde deprem olmadı ama 9 şiddetindeki depreme göre, Türkiye'nin en dayanıklı, en muhkem binasını, yapısını gerçekleştirmiş olacak proje firması. Biz de bu konuda lisanslamalar izinler ve denetimle alakalı görevimizi kamu kuruluşları olarak otorite olarak devam ettireceğiz. Şu anda güvenlik önlemlerinin tekrar irdelenmesi, depremle alakalı analizlerin tekrar teyit edilmesi, tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunların hepsini tek tek, adım adım yaklaşık 11 başlıkta 88 tane kalemi elden geçireceğiz, hem proje firması hem bizler olarak'' -TAKSİCİLERE LPG VE DİZELDE İNDİRİM ÇAĞRISI- Taksicilere yönelik LPG ve dizelde indirim çağrısına ilişkin bir soru üzerine de Bakan Yıldız şunları kaydetti: ''Taksicilerimizin şu anda piyasadan özel anlaşmalarla LPG'de yüzde 7'ye varan dizelde, benzinde de yüzde 5'e varan indirimler aldığını biliyoruz. Bu güzel bir şey, rekabet ortamında serbest piyasada ham petrol fiyatlarının arttığı şu ortamda bu tarz indirimler almış olması sevindirici. Dün Petroleum Kongresinde yaptığım konuşmada bu indirimlerin artık kurumsal hale gelebilmesi ve açıklanması ile ilgili konulardır. Zaten pratikte olan, zaten uygulanan bir konunun, bir söylem olarak da açıklanmasıdır. Biz kurumlarımıza özel yapılan anlaşmalarla, bayilerle yapılan anlaşmalarla ve dağıtım şirketleriyle yapılan anlaşmalarla hafta içerisinde yüzde 3-5 indirimle aldığımız ortamdan, hafta sonu kendi araçlarımıza bindiğimizde, o indirimden yararlanamadığımız oluyor. Bu, vatandaşın bundan yararlanabileceği anlamına geliyor. Dolasıyla biz onların kar hadlerinden çok fazla fedakarlık yaparak değil ama böyle bir imkandan daha geniş kesimi yararlandırmak açısından bunu söyledim. İstanbul'da 18 bin tane, Ankara'da 8 bine yakın taksi var. Onların da bu indirimden yararlanmasının vatandaşa sirayet edeceği gerekçesiyle bunu söylemiştim.''