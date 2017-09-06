Akkuş'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Abdullah KÖSE/ AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesinde bir TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dumantepe mevkiinde meydana geldi. 60 NR 198 plakalı TIR ile 55 KK 018 plakalı otomobil çarpıştı. TIR ile otomobil şarampole sürüklendi. Otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar Akkuş-Ünye karayolunda son günlerde çok sayıda kaza meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.



FOTOĞRAFLI