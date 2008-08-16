Akkaş veda etti

Atletizm oyunlarının ikinci gününde 3000 metre engelli üçüncü eleme serisinde yer alan Halil Akkaş, 8.44.70’lik derecesiyle serisinde 13 sporcu arasında 12. olarak Pekin’e veda etti.

Yarışa iyi bir başlangıç yapan Halil Akkaş, ilk bölümlerde ön sıralarda yer almasına rağmen temposunu korumayı başaramadı ve serisini 12. sırada noktalayarak elendi.

Halil Akkaş’ın da yer aldığı üçüncü eleme serisinde koşan Güney Afrikalı atlet Ruben Ramolefi 8.19.86 ile ilk sırayı alarak bir üst tura yükselirken, Kenya’dan Richard Kipkemboi Mateelong, Uganda’dan Benjamin Kiplagat ve Abubaker Ali Kamal da bir üst tura çıkan diğer atletler oldu.