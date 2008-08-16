T24 LogoT24 Logo
Spor

Akkaş veda etti

Atletizm oyunlarının ikinci gününde 3000 metre engelli üçüncü eleme serisinde yer alan Halil Akkaş, 8.44.70’lik derecesiyle serisinde 13 sporcu arasında 12. olarak Pekin’e veda etti.

16 Ağustos 2008 03:00

Atletizm oyunlarının ikinci gününde 3000 metre engelli üçüncü eleme serisinde yer alan Halil Akkaş, 8.44.70’lik derecesiyle serisinde 13 sporcu arasında 12. olarak Pekin’e veda etti.

 

Yarışa iyi bir başlangıç yapan Halil Akkaş, ilk bölümlerde ön sıralarda yer almasına rağmen temposunu korumayı başaramadı ve serisini 12. sırada noktalayarak elendi.

 

Halil Akkaş’ın da yer aldığı üçüncü eleme serisinde koşan Güney Afrikalı atlet Ruben Ramolefi 8.19.86 ile ilk sırayı alarak bir üst tura yükselirken, Kenya’dan Richard Kipkemboi Mateelong, Uganda’dan Benjamin Kiplagat ve Abubaker Ali Kamal da bir üst tura çıkan diğer atletler oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24