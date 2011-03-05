-AKKAŞ: ÜÇÜNCÜLÜĞÜ SALİSELERLE GERİ ALDIM PARİS (A.A) - 05.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 3000 metrede bronz madalya kazanan milli atlet Halil Akkaş, ''Son Avrupa şampiyonalarında saliselerle kaybettiğim üçüncülüğü, bu yarışta yine saliselerle geri aldım'' dedi. Akkaş, madalya töreninden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süren sakatlığının ardından pistlere geri dönmekten ve finale kalmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Son üç yıldır sakatlığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Akkaş, ''Buraya, spor hayatımda yaptığım en iyi antrenmanlarla geldim. Hayatımda ilk kez başım ağrıyana ve midem bulanana kadar antrenman yaptım'' diye konuştu. Bu şampiyonadaki hedefinin, şampiyonluktan çok madalya kazanmak olduğunu dile getiren milli atlet, ''Son Avrupa şampiyonalarında kıl payı, saliselerle kaçırdığım üçüncülükler vardı. Koşarken 'Yine mi dördüncülük?' diye düşündüm ancak var gücümü kullanarak bronz madalyayı elde ettim'' ifadelerini kullandı. Paris'te gelmeden iki hafta önce, Belçika'nın Gent kentinde 7:48.41 ile Avrupa'nın en iyi dördüncü derecesini elde ettiğini hatırlatan Akkaş, ''Son turda İngiliz Andy Baddeley önüme geçince ve kollarımız çarpışınca, toparlanmam zor olacak diye düşündüm. Yine dördüncü olacağımı zannettim ama son üç yarışta saliselerle kaybettiğim üçüncülüğü, bu yarışta yine saliselerle geri aldım'' dedi. Milli atlet, bundan sonraki hedefinin, 27 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası olduğunu belirtti. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp, Türkiye'ye madalyayla dönmek istediğini söyleyen Akkaş, ''Şampiyonada 3000 metre engellide yarışacağım. Dünya dördüncülüğü elde ettiğim dönemlerden daha iyi antrenman yaptım bu sezon'' diye konuştu.