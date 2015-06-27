Akit'ten: Paralelci o... çocukları!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, Gülen cemaatinde varlığı öne sürülen bazı örgütlenmelere yönelik olarak kullanılan "paralel yapı"ya tepki gösterirken "O... çocukları" dedi.

Tayyip Erdoğan'la birlikte Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçaklarına davet edilen gazetecilerin başında gelen Hasan Karakaya, Yeni Akit'te bugün yayımlanan (27 Haziran 2015) yazısının İsrail “Otorite” ise Paralel de “O... Çocuğu”dur!" ara başlığından sonraki bölümünde şu ifadeleri kullandı:

A Haber’de sordular bana:

“İsrail, Sadakataşı Derneği ile birlikte Kudüs’e gitmeye çalışan 4 gazeteciyi Ben Gurion Havaalanı’nda gözaltına alıp, sınırdışı etmiş, ne dersiniz?”

Ne diyeyim ki?..

Sorunun içinde “İsrail” olması yetmiyor mu?..

“İsrail” bu!.. Her şey beklenir ondan!.. Gözaltına alır, tutuklar, zindana atar, işkence eder, öldürür!..

Onlar insan değil ki;

İnsanlık bekle!..

Gazeteci arkadaşlarım Hasan Öztürk, Halime Kökçe, Özden Ayvaz ileHasan Günay’a geçmiş olsun diyorum...

“Terör devleti”nden her şey beklenir... Peki, bu terör devletini “otorite”olarak kabul eden “Paralelci O.... Çocukları”nın son yaptığına ne demeli?..

İnternet sitelerinde;

“IŞİD teröristlerinin Türkiye’den geçerek Kobani’ye gittikleri” gibi “alçakça bir yalan” savurmuşlar ki; bunların yaptığına “alçaklık, kahpelik, vatan hainliği” demek bile az gelir!..

Çünkü bunlar “O.... Çocuğu!”

“O.... Çocukları”ndan da her şey beklenir!

Manşet: Paralel kahpelik

Yeni Akit gazetesinin bugünkü (27 Haziran) sayısı, "Paralel Kahpelik" başlığıyla çıktı. Kobanê'ye saldıran IŞİd militanlarının Türkiye'den gittiği iddialarının "paralel yapı" tarafından ortaya atıldığını iddia eden Yeni Akit, haberinin spotunda şu ifadelere yer verdi:

"DAEŞ'in 'Kobani'ye gerçekleştirdiği saldırının Türkiye maledilmesine yönelik algı operasyonunun altından da paralel ihanet çetesi çıktı. Zaman France ve Today's Zaman gibi paralel yapı organları, hem yurtdışı yayınlarında hem sosyal medyadan 'Türkiye DAEŞ'e yardım etti' iftirasını üretti."