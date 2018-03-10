Akit'ten: Mehmetçik Afrin'de en çok powerbank istiyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi, ÖSO ile Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekâtı düzenleyen TSK mensuplarının en çok powerbank istediğini iddia etti. Akit haberinde, "Destansı mücadele veren Mehmetçik en çok şarj aleti sıkıntısı çekiyor" dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlerin, bulundukları yerle ilgili Instagram'dan coğrafi etiketleme yaptığına dikkat çeken Rusya Televizyonu RT, bu yüzden rotalarının kolaylıkla takip edildiği ve hassas askeri enformasyonun tehlikeye girdiği uyarısını yapmıştı.

Akit'in haberi aynen şöyle:

Sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren askerlerin tek isteği ise Türkiye halkının kendilerine yönelik desteğini sürdürmesi.

Özellikle mevsim şartlarından dolayı Türkiye’nin sınır hattına her türlü ihtiyaç malzemesi gönderdiğini öğrendiklerini ve çok duygulandıklarını anlatan askerler, “Bizlere ulaştırılması için Türkiye’nin çeşitli illerinden her türlü malzemenin sınıra gönderildiğini öğreniyoruz. Sık sık komutanlarımız da bu malzemeleri bizlere ulaştırıyor. Alınca çok mutlu oluyor ve böyle bir milletin ferdi olup, mücadele ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ancak, bizim kıyafet ve gıda gibi tüm ihtiyaçlarımız zaten karşılanıyor” dedi.

Askerler, sınır ötesinde en çok ihtiyaç duydukları malzemenin ise iletişim sağladıkları cep telefonlarını şarj edebilecekleri taşınabilir şarj aleti olduğunu kaydetti.