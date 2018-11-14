Akit'ten: Kitap fuarına öğrenci taşınmamalı; LGBTİ'ler, PKK'ya övgü düzenler, Erdoğan'a küfredenler orada

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na milli eğitimin öğrenci taşımaması gerektiğini söyledi. Karahasanoğlu, "O fuarda, LGBTİ’liler mi dersiniz, PKK’ya övgüler düzen sözde yazarlar mı dersiniz, Cumhurbaşkanı’na küfür edenler mi dersiniz; hepsi oradalar" dedi.

Bugünkü "Milli Eğitim, TÜYAP’a öğrenci taşımamalı!" başlıklı yazısında homofobik ifadeler de yer alan Karahasanoğlu "Türkiye'nin haddinden fazla özgür bir ülke olduğunu" söyledi.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi..

İstanbul’da TÜYAP’ta benzer bir kitap fuarı var..

İstanbul’daki yüzlerce ilkokuldan tutun, ortaokuluna, lisesine kadar..

Hatta üniversitelerine kadar..

Eğitim gören öğrenciler..

Devletin organizasyonu ile, ders saatlerinde bu fuara taşınıyorlar..

Kimisinde yol parasını da devlet üstleniyor.

Kimisinde aileler..

Kimisinde üniversiteler..

Ama hepsinde..

Devletin eğitim ile görevli kurumlarında organize edilen bir etkinlik kapsamında, çocuklarımız fuara taşınmış olunuyor..

O fuarda, hangi tür kitapların olduğunu ise, Harun Sekmen’in haberinde okuyacaksınız..

LGBTİ’liler mi dersiniz..

PKK’ya övgüler düzen sözde yazarlar mı dersiniz..

Cumhurbaşkanı’na küfür edenler mi dersiniz..

Hepsi oradalar.

Ordalar ve bu ülkenin tertemiz çocuklarına, “Alışın buradayız” diyerek karşılama yapıyorlar..