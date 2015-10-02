Akit'ten: Hergele Hakan’ın burnunu kıran da benim kardeşim!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı kınamazken, "Hakan’ın burnunu kıran da benim kardeşim!" dedi. Karahasanoğlu, Hakan için 'hergele' ifadesini kullandı. Saldırı öncesi CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu "Tarafsız Bölge" programına katılan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın “Dağdaki gerilla de benim kardeşim” demesine izin verdiğini belirten Karahasanoğlu, "Bir tane burun kırmış.. Kırılan burun, iyileşir. Hergelenin burnu için yapılan haber sayısı, dört askerimizin şehadet haberlerini 10’a, 20’ye katlamış" dedi.

Karahasanoğlu'nun Akit'te "A. Hakan’ın burnunu kıran da benim kardeşim!" başlığıyla yayımlanan (2 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Başlığı okur okumaz, kızdınız değil mi?

“Bir de hukukçu olacaksın..” diye de, kızgınlığınıza tavan yaptırdınız değil mi?

“Mülayim mülayim yazılar yazıyordun..Şimdi söylediğin lafa bak” diye devam ediyorsunuz değil mi?

Doğrusunuz..

Yumruk atan adama..

Böyle destek verilmez..

Ben böyle destek verirsem.

Yarın bir başkası da..

A. Hakan olmazsa.. Benzer bir adama.. Benzer bir yumruk daha atar..

Bir daha.. Bir daha.. Bu işler arkası kesilmeden devam eder..

Nereye geleceğim?

A. Hakan’ın..

Ve benzerlerinin yaptıkları ikiyüzlülüğün deşifresine..

A. Hakan, yumruğu yemeden yarım saat önce..

CNN televizyonundaki programda..

Altan Tan’a..

Şu cümleyi kurdurtuyordu: “Dağdaki gerilla de benim kardeşim.”

Daha önce de onlarca, yüzlerce defa bu cümle, aynı ekranlarda, benzer programcılar sayesinde söylendi, durdu..

Bu cümlenin son tekrarından yarım saat kadar geçti geçmedi ki..

A. Hakan bir yumruk yedi..

Şimdi ben “A. Hakan’ın burnunu kıran da benim kardeşim” deyince..

Kızıyorsunuz..

Oysa..

Benim “Kardeşim” dediğim..

Bir tane burun kırmış..

Kırılan burun, iyileşir..

Ya, A. Hakan ve benzerlerinin..

“Kardeşim” diye, CNN ekranlarından takdim edilmesine zemin hazırladıkları.. “Gerilla da benim kardeşim” diye övülmelerini sağladıkları....

Destekledikleri teröristlerin öldürdüğü askerler, polisler?

Onlar geri gelebilir mi?

•

Bu ülkede, 40 bin insanı öldürmüşler.

Öldürmeye devam ediyorlar..

A. Hakan yumruğu yemeden yarım saat önce öldürüyorlardı.

A. Hakan, ekranına çıkarttığı HDP’li Altan Tan’a, “Gerilla da benim kardeşim” dedirtirken.. Tam da o sırada.. "Gerilla" denilen "teröristler", sabah Diyarbakır’da şehit edecekleri iki astsubay için hazırlıklarını yapıyorlardı.

A. Hakan yumruğu yediği dakikalarda, ertesi günü Şırnak’ta askere yapılacak saldırının planlarını, bir başka “kardeş gerilla” planlıyordu..

A. Hakan ve arkadaşları..

Teröristler için “Onlar gerilla, onlar kardeşimiz” dedirterek, eli kanlı katilleri masumlaştırırken..

“Onlar da bizim kardeşimiz” dedirtip, terörizmi normalleştirirken..

Teröristler de..

4 güvenlik görevlimizi daha dün şehit ettiler..

Etmeye devam ediyorlar..

•

“İşte A. Hakan’a vuranlar..”

“İşte A. Hakan’a vuranların Facebook’ta paylaştıkları..”

“Kiraladıkları araç ile geldiler!”

“Dört kişi idiler..”

“Birisi korumayla ilgilenirken, diğer üçü de A. Hakan’a vurdular..”

“Vuranların birisi narkotikden sabıkalı..”

“Vuranlar yağmadan sanık..”

“Vali aradı..”

“İçişleri Bakanı, ‘Koruma verme işlemi biraz gecikmiş’ dedi..”

“Saldırganın abisi dedi ki..”

“Sedat Ergin dedi ki..”

.....

Hey gidi hey..

Bir hergelenin burnu için..

Bu kadar tantana ediliyor da..

Aynı gün şehit edilen dört güvenlik görevlimiz için, muhalif basın ile, yandaş denilen basını toplayın..

Hepsindeki haberlere bakın..

Hergelenin burnu için yapılan haber sayısı, dört askerimizin şehadet haberlerini 10’a, 20’ye katlamış!

Toplamda da aynı tablo.

Ayrıntıda da aynı tablo..

Diyarbakır’da, iki astubayımızı kalleşçe vuranların, ne hangi araba ile olay mahalline geldiklerini biliyoruz.

Ne Facebook’ta hangi paylaşımı yaptıklarını..

Ne kullandıkları silahı..

Ne de astsubaylarımızın kaldıkları binada bir güvenlik önlemi olup olmadığını..

Adam İstanbul’un göbeğinde..

Bir koruma, bir şoför ile dolaşıyor..

Yediği de bir yumruk..

Bütün medya, bu olayın peşinde..

Yumruğu yiyenin programında, “Gerilla da kardeşimiz” diye övgü ile bahsedilen teröristlerin şehit ettiklerine ise..

Artık herkes, “normal olaylar” gözü ile bakıyor..

Bir yumruk..

Onlarca şehidin “can”ından daha çok tartışılıyor..

Yüzlerce şehidin “can”ının, Hürriyet’in “cam”larından daha az tartışıldığı gibi..