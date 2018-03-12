Akit'ten Erdoğan'a Necip Fazıl'lı 'İslam güncellemesi' yanıtı: Aynı ham yobaz ve kaba softa...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi bugünkü sürmanşetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Necip Fazıl Kısakürek'in sözleriyle yanıt verdi. Akit “İslam yenilenemez anlayışı yenilemek lazım” başlıklı haberinde Necip Fazıl’ın bir yazısına yer verdi.

Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü Programı’nda yaptığı konuşmada “İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok" demişti.

Erdoğan’ın bu sözlerine bazı ilahiyatçılar ve hükümete yakın isimler tepki göstermişti. Erdoğan daha sonra bu sözlerine açıklık getirerek, "Biz dinde reform diye bir şey aramıyoruz. Haddimize mi?" demişti.

Yeni Akit gazetesi bugünkü sürmanşetinde Erdoğan’a Necip Fazıl’ın sözleriyle yanıt verdi. Akit “İslam yenilenemez anlayışı yenilemek lazım” haberinde Necip Fazıl’ın bir yazısına yer verdi.

İşte Yeni Akit’in, Erdoğan’a yanıt olarak yayımladığı Necip Fazıl’ın yazısı:

“Anlayış mı? Nurun aynadaki aksi...

Aynayı yenilemek...

Güneş yenilenemez. Göz yenilenir.

İslam, başı ve sonu olmayan ebedi yeninin ismi... Ona her an biraz daha nüfuz etmektir ki, yenilik...

"Bir günü bir gününe eş geçen aldanmıştır" hadisindeki sonsuz hikmettir ki, yeninin ve yeniliğin sırrını getirmiştir.

Dava işte bu manada İslam'ın yeni neslini yuğurmakta...

İslam'ın en yeni, değiştirilemez ve örnek nesli, Resul eliyle yuğurulunan sahabiler...

Sahabilerin ardından "Tabiiler bu nesil çizgisini uzatmışsa da onlardan sonra dava içtimai planda zaafa uğramış ve büyük ferdi zuhurların çevrelediği mahzun zümrelerden öteye geçilememiştir." Bu tecellide, muhafazası en zor iş olan aşkı kaybetmenin ve kaba akılla yapayalnız dış planda kalmanın neticesi olarak ilahi hikmet aşikar...

Emevi ve Abbasi devrelerini takip ederek Türk'ün eline geçen İslami devlet livası, 600 küsur yıllık gerçek devlet hayatının ancak 250 senesinde böyle bir nesle yataklık etmiş, ondan sonra 300 yıl korkunç bir aşk ve üstün anlayıştan yoksunluk çığırına girmiş, 100 küsur senedir de, aynı ham yobaz ve kaba softa idrakinin tersine dönük şekliyle bütün cehdini İslam'a karşı çıkmakta bulmuştur.

O gün bugündür ki, nesillere kahraman diye tanıtılanlar İslam'dan kopmanın fikri ve fiili icracıları olmuştur.

İslam'ı zatından zerre feda etmeden olanca saffet ve asliyetiyle kucaklayabilecek ve nefslerinde yenileyecek nesillerin böylece köküne kibrit suyu dökülmeye başlanınca, din ihtiyacından büsbütün kurtulamayan muvazaacı mizaçlar her tarafta işi reformculuğa dökmüş ve olduğu gibi bir İslam yerine, oldurulmak istenildiği tarzda bir İslam'a kapı açmaya bakılmıştır.

Reformcu, İslamı şu veya bu görüş ve mezhep lokomotifine bağlamak, onu zatına ve aslına göre değil, şahsi nefsine ve idrakine iliştirmeye kalkmak, böylece çürük gördüğü bir binayı kendince payandalamaya yeltenmek bakımından; İslam'a cepheden zıt olanlardan daha tehlikelidir; ve İslam'ı kalb ve göz yenilenmesi yoluyla koruyacak olan nesil, cemiyet dairesi içinde kendisine üç düşman tanıyacaktır. Aşksız ham yobaz, duygusuz kafir, nasibsiz reformcı... Yani ruhu kör nefsinde kabuklaştıran, büsbütün inkar eden ve bu ikisi arasında arabuluculuğuna kalkışan...

İslam'a muhatap anlayışı, 500 yıl kılıcını elinde tutan Türkiye'de bozuldu ve her yerde altüst oldu. Bu ancak Türkiye'de düzelirse her yerde sağlığa kavuşabileceğine ait ilahi bir ihtar...

İslam'ı yenileyecek olan nesil, bu ruh ve madde felaketleri Türkiye'sinde son ve som, hepçi ve bütüncü tepki halinde zuhur etmekle mükellef...

Bunca zevalin ardından ancak kemal çığırı açılabilir...

Dört büyük halifenin sırayla şiarları olan merhamet, celadet, edep ve akılda tam ikmalli ve teçhizatlı olarak, 15 İslam Asrında İslam'a muhatap anlayışı yenilemek davasını çözümleyecek nesilden, ana rahmini tekmeleyici sesler duyuluyor. Aya gitmek hüner değil, bu sesleri güneşten duyulacak derecede fikirde ve aksiyonda yükseltmek marifet.”