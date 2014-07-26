Akit'ten: Defne Samyeli bayanı höykürmüş!

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı'nın bugünkü köşesinde Samyeli'nin "İhsanoğlu’nun basın toplantısına, Yeni Akit gazetesi muhabirinin alınması Türkiye’deki yeni konjonktürde alışıldık bir şey değil" demesine "Defne bayanı, güya AKP’ye laf çakacağım diye içindeki nefreti adeta höykürmüş!" dedi.

İşte Hacı Yakışıklı'nın o yazısı:

Defne Samyeli ırkçılıkta sınır tanımıyor

Defne Samyeli bayanı! O, 42 yaşında bir ırkçı! Irkçılık sadece kan siyasetiyle olmaz! Şehir ırkçıları, hemşehri, futbol, kavim, mezhep, parti ırkçıları da var! Defne Samyeli ise ötekileştirme ve yok sayma ırkçısı! Bu tür ırkçılar, kendisinden başka hiç kimsenin fikirlerine özgürlük hakkı tanımaz! Kendi sevdiği gazeteler dışında hiçbir gazetenin yaşam hakkına saygı duymaz! Şöyle diyor Madam Defne: “Ekmeleddin İhsanoğlu’nun basın toplantısına, Yeni Akit gazetesi muhabirinin alınması da, ona soru sorabilmesi de Türkiye’deki yeni konjonktürde alışıldık bir şey değil.” Şimdi bu sosyetik dergilerden fırlayıp, hanımefendi diye ortalıkta gezen Defne bayanı, güya AKP’ye laf çakacağım diye içindeki nefreti adeta höykürmüş! Uyanık Defne bayanı, sen Erdoğan’ın basın açıklamalarında ona soru soran başı kippalı adamları görmedin mi? Özellikle yurtdışında misafirken diğer ülke Başbakanlarının yanında olmadık ithamlarla sorular sorulduğunu görmedin mi? AKP’ye laf çakacağım derken Akit’i fişlediğinin farkında bile değilsin! “Ak Parti-ci” değilim, ancak Erdoğan’a o kadar çok haksızlık yapılıyor ki bunlara cevap yetiştirmeye çalışırken bizi “Ak Parti-ci” sanıyorlar! Defne Hanım’ı cici vitriniyle başbaşa bırakalım! Biz her türlü eleştiriye açığız; ancak yok saymalara, ağız dolusu hakaretlere, ötelemelere, haksızlıklara da bırakacak pabucumuz yok!!! Ülkemizi ve insanımızı seviyoruz, ona her çeşit zulmü reva gören plancılara karşı “küçük kıyamet”imiz kopana dek Allah’ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz! Ölürsek ölürüz, kalırsak devam! Tüm okurlarımıza sonsuz selam ve hürmet ile.. Kardeşiniz Hacı!