T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akit'in "Zulüm 1938'de son buldu" davası ertelendi

Sanık 'Hakaret ve suç yoktur' dedi ve mahkemeye 5 sayfalık yazılı savunmasını sundu

21 Haziran 2017 15:33

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde “Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla Akit TV'de yayınlanan haberle ilgili olarak açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretle"  4,5 yıla kadar hapis cezası ile tutuksuz yargılanan Akit TV'nin sorumlu müdürü Ali Özken'de katıldı. Özken, "Hakaret ve suç yoktur" diyerek mahkemeye yazılı olarak savunma sundu.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Akit TV yayınlarından ve programlarından sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Ali Özken hazır bulundu. Öte yandan İstanbul Barosu Başkanlığı, İzmir Barosu Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Ankara Genel Merkezi'ni temsilen avukatlar ile müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu. 

Sanık mahkemeye 5 sayfalık savunmasını sundu

Sanık Özken 'Hakaret ve suç yoktur' dedi ve mahkemeye 5 sayfalık yazılı savunmasını sundu. Özken'in avukatı Ali Pacci de “Esasa ilişkin savunmalarımızı bildirmek için süre talep ediyoruz" diye konuştu.

'Sıfatım sebebiyle sorumlu tutulmam kanuna aykırıdır'

Sanık Ali Özken mahkemeye sunduğu 5 sayfalık savunmasında kanalın sorumlu müdürü olmak dışında iddianameye konu fille hiçbir irtibatının olmadığını ve fiile iştirakinin söz konusu olmadığını söyledi. Sanık Özken “Sırf sıfatım sebebiyle objektif olarak sorumlu tutulmam kanuna aykırıdır. Soruşturma aşamasında failler belirlenebilirdi" dedi. Özken savunmasının devamında soruşturma konusu yayının, haber verme ve eleştiri hakkının kullanılmasından ibaret olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü maddelerine örnekler sundu. 

Sanığın cezalandırılması isteniyor

İstanbul Barosu Başkanlığı adına konuşan Avukat Atilla Özen de Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hazırlanan programda kamu yararı olmadığını, Atatürk'e kasıtlı olarak hakarette bulunulduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen 13 müşteki de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunmasını yapması için sanık ve avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

 


 

ETİKETLER

AkityargılandığıMahkemeZulüm1938DavaErtelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24