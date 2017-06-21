Akit'in "Zulüm 1938'de son buldu" davası ertelendi

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde “Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla Akit TV'de yayınlanan haberle ilgili olarak açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretle" 4,5 yıla kadar hapis cezası ile tutuksuz yargılanan Akit TV'nin sorumlu müdürü Ali Özken'de katıldı. Özken, "Hakaret ve suç yoktur" diyerek mahkemeye yazılı olarak savunma sundu.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Akit TV yayınlarından ve programlarından sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Ali Özken hazır bulundu. Öte yandan İstanbul Barosu Başkanlığı, İzmir Barosu Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Ankara Genel Merkezi'ni temsilen avukatlar ile müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık mahkemeye 5 sayfalık savunmasını sundu

Sanık Özken 'Hakaret ve suç yoktur' dedi ve mahkemeye 5 sayfalık yazılı savunmasını sundu. Özken'in avukatı Ali Pacci de “Esasa ilişkin savunmalarımızı bildirmek için süre talep ediyoruz" diye konuştu.

'Sıfatım sebebiyle sorumlu tutulmam kanuna aykırıdır'

Sanık Ali Özken mahkemeye sunduğu 5 sayfalık savunmasında kanalın sorumlu müdürü olmak dışında iddianameye konu fille hiçbir irtibatının olmadığını ve fiile iştirakinin söz konusu olmadığını söyledi. Sanık Özken “Sırf sıfatım sebebiyle objektif olarak sorumlu tutulmam kanuna aykırıdır. Soruşturma aşamasında failler belirlenebilirdi" dedi. Özken savunmasının devamında soruşturma konusu yayının, haber verme ve eleştiri hakkının kullanılmasından ibaret olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü maddelerine örnekler sundu.

Sanığın cezalandırılması isteniyor

İstanbul Barosu Başkanlığı adına konuşan Avukat Atilla Özen de Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hazırlanan programda kamu yararı olmadığını, Atatürk'e kasıtlı olarak hakarette bulunulduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen 13 müşteki de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunmasını yapması için sanık ve avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı Eylül ayına erteledi.



