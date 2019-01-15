Akit'in haberinin ardından ilahiyatçı Cemil Kılıç, görevden uzaklaştırıldı

Akit gazetesinin hedefi olan ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevinden alındı. Akit gazetesinin son dönemde hedefine oturttuğu ihaliyatçı, yazar Cemil Kılıç, Twitter hesabından "An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine..." mesajı paylaştı.

Kılıç, Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yapıyordu.

Akit ne yazmıştı?

Akit gazetesinde toplumun farklı gruplarını hedef gösteren 'haber'lere imza atan Faruk Arslan, özetle şu satırları kaleme almıştı:

Millet ve maneviyat düşmanları, kamu kurumlarında yuvalanmaya devam ediyor. İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde öğretmenin, MEB kadrosunda barındırılarak Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde zehir saçmaya devam ettiği belirlendi. Kılıç’ın, sendikacı olması hasebi ile sağladığı “dokunulmazlığın” verdiği küstahlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Sultah Vahdettin’in akıbetiyle tehdit ettiği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” nitelemesi yaptığı, MEB’in talimatlarını çiğneyerek sınıfında öğrencilere zorla Öğrenci Andı okuttuğu tespit edildi.