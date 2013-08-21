Akit'in haberini Maliye yalanladı

Yeni Akit gaztesi ve habervaktim.com internet sitesi bugün, 'Maliye'de neler oluyor?' başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, en ufak bir borçta vatandaşa icra memuru gönderen Maliye'nin, bazı iş adamlarının katrilyonluk cezalarının silindiği iddia edildi.

Haberde, Türkiye Jokey Kulübü’nün sanal bayileri olan ve internet ortamında bahis düzenleyen Aydın Doğan, M.Emin Karamehmet, Ferit Şahenk ve Şansal Büyüka’nın rekor para cezalarına çarptırıldıkları, fakat bu cezaların Bakan Mehmet Şimşek’in şok bir kararıyla bir kalemde silindiği iddia edildi.

Aydın Doğan’ın sahibi olduğu nesine.com’a 464 milyon lira, Şahenk’in sahibi olduğu oley.com’a 158 milyon lira, Karamehmet’e ait bilyoner.com’a 997 milyon lira ve Şansal Büyüka ailesine ait misli.com’a 128 milyon lira para cezası kesildiği ancak Maliye Bakan'ı Mehmet Şimşek'in 'Evet bu şirketleri denetleyip, usulsüzlük tespit edince ceza kestik. Şirketler bize dava açtı ve cezaların yeniden değerlendirilmesini istedi. Biz de yeniden değerlendirdik ve cezaları iptal ettik. Cezayı geri çekme yetkimiz vardır. Bu olayda herhangi bir hukuksuzluk bulunmamaktadır' açıklamasıyla cezaların silindiği belirtildi.

Gazete, devletin 7 yıldır TÜPRAŞ'tan kira almadığını, Hacettepe Üniversitesi'nin eski rektörü Uğur Erdener'e biriken borçların ödenmesi için yapılan devlet yardımının Maliye tarafından takip edilmediği ve borcun hala durduğunu belirtti.

Maliye yalanladı

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “bugün Yeni Akit gazetesinde habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan 'Maliye’de neler oluyor' başlığıyla çarpıtma bir habere daha imza atıldığı” ifade edilerek, haberle ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Habere konu edilen “Patronların Katrilyonluk Para Cezası Bir Kalemde Silindi” hususunun 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlık yazısıyla net bir şekilde yalanlandığı anımsatılarak, “Buna rağmen yeni bir unsurmuş gibi yeniden habere konu edilmesi manidardır” ifadesine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu haberde geçen ve 'Tüpraş’a Büyük Kıyak' alt başlıklı bölümde yer alan iddialarda kesinlikle yalan ve uydurma iddialardan oluşmaktadır. Haberde tarihlerine yer verilen raporlar Milli Emlak Genel Müdürlüğüne tesliminin ardından işleme konulmuş, gerekli izin ve onay işlemleri tamamlanarak hem geçmişe dönük ecrimisil bedelleri tahsil edilmiş hem de ilgili şirket ile kullanım sözleşmesi düzenlenmiştir. Hal böyle iken bu kadar düzmece ve yalan bir haber yapma anlayışını milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Bu konuda Bakanlık olarak her türlü yasal haklarımızı ayrıca kullanacağız.

Yine söz konusu haberde '144 Milyon İç Edilmiş' başlıklı bölümde yer alan iddialarda diğer iddialarda olduğu gibi yalan, yanlış ve uydurma iddialardır. Hacettepe Üniversitesi ile yardım yapılan diğer devlet üniversiteleri bu konuda çıkarılan kanun, Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak belirlenmiştir. Gerek yardımın yapılmasında gerek yapılan yardımın izlenmesinde ilgili kanun ve Bakanlar Kurulu kararında yer alan ölçütler tüm devlet üniversitelerine aynı şekilde uygulanmış olup; hiçbir üniversiteye özel bir ayrımcılık yapılmamıştır. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Bakan ve Bakanlığımızın belli bir kurgu ve amaçla hedef alındığı net bir şekilde ortadadır.”