Akit'in ayıbı: Bu kadınlar 'SÖZDE' cuma namazı kılıyor!

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Sürmanşetindeki iddiaya "BDP'den sözde namaz" başlığını atan (11 Temmuz 2011) Yeni Akit; birinci sayfadaki spotlarda aynen şu ifadeleri kullandı:

- Önceki gün Şırnak'ın Laliş Yaylası'nda düzenlenen Kuzu Kırpma Festivali'nde PKK flamaları ve Öcalan postirleri altında kılınan cuma namazı garip görüntüler olmuşturdu.

- PKK'nın şehir yapılanması olan KCK tarafından organize edilen cuma namazını kılan kadınların görüntüleri, kadınların adeta daha önce hiç namaz kılmamış olabilecekleri ihtimalini akla getirdi.

- Terörist Apo resimleri altında namaz kılınması, "Hiç namaz kılmamış skadınların cuma namazında boy göstermeleri, ateistlerin organize ettikleri sözde 'Sivil Cuma'ların mahiyetini bir kez daha gösterdi" şeklinde yorumlandı.

Akit gazetesinin bugün ‘BDP’den sözde namaz’ başlığı ile yayımladığı haber şöyle:

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK tarafından organize edilen ve Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Laliş Yaylası’nda bu yıl 7.’si düzenlenen Berksbir Festivali (Kuzu Kırpma, Kültür Sanat ve Yayla Şenlikleri) etkinlikleri kapsamında kılınan Cuma namazı hayli ilginç görüntüler oluşturdu.

PKK gösterisine dönüşen festivalde alana PKK flamaları ve terörist Abdullah Öcalan posterleri asıldı. Festivalde panele katılan çevreci Oktay Konyar, katılanları Kato Dağı’na yürüttü. Konyar, “Bu başkaldırı demokratik özerkliğe doğru gidiyor” dedi.







VE CUMA NAMAZI





8 Temmuz 2011 Cuma günü yapılan etkinlikte, BDP ve PKK’ya yakın yaklaşık 500 kişinin katılımıyla sözde Melle (imam) Ali Akdağ tarafından da “Cuma Namazı” kıldırıldı.





İLK DEFA MI NAMAZ KILIYORLAR?





Ancak Cuma namazını kılan kadınların, gerek ellerini bağlama şekilleri ve gereksi namazda duruş şekilleri, daha önce hiç namaz kılmamış olabilecekleri ihtimalini akla getirdi. Bu durum “Hiç namaz kılmamış kadınların Cuma namazında boy göstermeleri, sözde sivil cumaların mahiyetini bir kez daha gösterdi” şeklinde yorumlandı.



Terörist Apo posterleri altında namaz kılınması, namazı organize edenlerin çoğunun ateist kimlikli kişiler olması, yapılanın ibadet değil, Kürt vatandaşlara şirin görünme oyunu olduğunu akla getirdi.



BDP'Lİ BULDAN HEDEF BÜYÜTTÜ



Milletvekili seçilen ancak mahkeme tarafından tahliye edilmeyen Ergenekon sanıkları Mehmet Haberal ile Mustafa Balbay için yemin etmeyen CHP kanadından olumlu mesajlar gelirken, yemin krizi konusunda tavrı merak edilen BDP yönetiminden ise şaşırtıcı açıklamalar geldi.

Kesinleşmiş cezası bulunan Hatip Dicle’nin vekilliğinin YSK tarafından düşürülmesi ve milletvekili seçilen diğer 5 KCK tutuklusunun tahliye edilmemesini gerekçe göstererek Meclis’i boykot eden BDP, yemin etme konusunda yeni şartlar öne sürdü. Hatip Dicle ve diğer milletvekili seçilen KCK sanıkları konusunda kendilerine güvence verilse dahi Meclis’e gelmeyeceklerini belirten Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın Yeni Akit’e açıkladığı şartlar şunlar: “KCK operasyonları ve PKK’ya yönelik askeri operasyonlar durdurulsun. Yüzde 10’luk baraj sistemi değiştirilsin. KCK soruşturması kapsamında tutuklananlar serbest bırakılsın.”