Akit yazarından Gül ve Davutoğlu'na: Erdoğan'ı kuyuya attılar, Kabil gibi baktılar; bunlarda vefa yok!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "vefasızlık" suçlaması yöneltti. "Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı olduğu anki sevincini, Erdoğan’a kardeşim diye nasıl sarıldığını arşivlerden bulun, izleyin. Davutoğlu’nun, Başbakan olduğu gün Erdoğan’a nasıl sarıldığını hatırlayın. Sonrasında kimlerin kimlerin Başkan Erdoğan’a vefasızlık ettiklerini, Başkan Erdoğan’ı, Yusuf a.s. gibi nasıl kuyuya attıklarını görün" diye yazan Yılmaz, "Gömleğini kana buladıklarını, Kabil gibi baktıklarını, çünkü bunlarda vefa yok" ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz'ın "Şimdi hesaplaşma zamanı" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2017) yazısı nın ilgili bölümü şöyle:

Kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına getiren Başkan Erdoğan’ın referandum mücadelesinde, “EVET” demeye tenezzül etmeyen Abdullah Gülizabet’i...

Kendisini Başbakan makamına getiren Başkan Erdoğan’ın Konya mitinginde, vefa adına dahi “EVET” demeyen Ahmet Davutoğlu’nu...

“1 Nisan yaklaşıyor...” “Şimdi hesaplaşma zamanı...”

Manisalı Lawrence ve kovboy şapkasıyla Diyarbakır FETÖ karargahında tutuklu Jale Saraç’la poz veren kardeşi...

FETÖ’nün Kandil’i Dicle Üniversitesi’ndeki FETÖ kurmayları için çalışanlar...

Desteklediği tüm rektörler şu anda FETÖ’den tutuklu olan... Kitapları toplatılmış bir bilim suçluları...

“EVET” deyip, “HAYIR” kulisleri yapan aşağılık mahluklar...

İçimizdeki gevşekler...

Her sınanma noktasında “yalpalayan” namertler...

En küçük bir risk almayan “yüksek manevra kabiliyetlileri”...

Sıkışınca davasını üç kuruşa satan, ciğeri beş para etmezler...

Hepinizi çok iyi biliriz...

Siz, MHP’nin samimiyetini sorgulayacak en son kimselersiniz.

Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı olduğu anki sevincini, Erdoğan’a kardeşim diye nasıl sarıldığını arşivlerden bulun, izleyin...

Davutoğlu’nun, Başbakan olduğu gün Erdoğan’a nasıl sarıldığını hatırlayın...

Sonrasında...

Kimlerin kimlerin Başkan Erdoğan’a vefasızlık ettiklerini..

Başkan Erdoğan’ı, Yusuf a.s. gibi nasıl kuyuya attıklarını görün...

Gömleğini kana buladıklarını...

Kabil gibi baktıklarını...

Çünkü bunlarda vefa yok...

Sadakat yok...

Samimiyet yok...

Millet de bunu görüyor...

Allah da...

Neyse...

Şimdi 9. kez sandığa çakılmış, kaybetmiş Kılıçdaroğlu CHP’si ne derse desin...

“Seni başkan yaptıracağız! Seni Başkan yaptıracağız! Seni başkan yaptıracağız!” diyen millet, sözünde durdu... Reis şimdi Başkan!

Ne diyordu reklamda?

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“Seyahate çıkacaksın... Aniden telefon gelecek... Tilili... Tilili... Tilili...”

Tilili, Kürtçe “zılgıt” demek.

Eh bu bir terör tehdidi ise, o dile biber sürmek gerek...

O zaman görürüz “tililili”nizi...