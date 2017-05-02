Akit yazarından Erdoğan'a isim isim kabine 'öneri'leri...

Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, yapılması beklenen Bakanlar Kurulu revizyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "öneri"lerde bulundu. Burhan, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almak için mutlaka şantiyeci bakanlara ihtiyaç var. Bana göre kabinede yeri garanti olan bakanlar ise toplumsal karşılığı fazla olması nedeniyle Numan Kurtulmuş, teröre karşı etkin tavrıyla Süleyman Soylu ve ekonomideki başarılı adımları nedeniyle Naci Ağbal" görüşünü dile getirdi.

Sinan Burhan'ın "AK Parti yönetimi ve kabinede neler olacak?" başlığıyla yayımlanan (2 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Bu aralar gazetelerde kabine değişikliği yazılıyor çiziliyor. Parti yönetimi değişecek, kabine değişecek diyenlerin bir kısmı gönlündekileri dışa vuruyor. AK Parti kadrolarını yakından tanıyan birisi olarak bu konuda iki cümle yazabileceğimi düşünüyorum.

Bir kere kabine ve parti yönetiminde radikal bir değişiklik beklemek yanlış olur. Neden sorusunu duyar gibiyim. Binali Bey’in genel başkan olmasıyla birlikte Bakanlar Kurulu listesini ve parti yönetim listesini Başbakan Yıldırım ve Sayın Erdoğan hazırlamıştır. Dolayısıyla radikal bir değişiklik beklemek doğru olmaz. Sayın Erdoğan siyasetin temeline akıl ve sağduyuyu koyar. Duygusal ve tepkisel bir kabine ve yönetim oluşturmaz.

O nedenle kabine ve parti yönetimi matematik ilmi eşliğinde oluşturulacak. Önümüzdeki dönem tarihin en önemli seçimi olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi oylaması yapılacaktır. Öyle kulis filan aramaya gerek yok. AK Partiyi bilen, siyasi tecrübesi olan birisi oturur kabine ile ilgili rasyonel bir değerlendirme yapar.

Sayın Erdoğan’ın bana göre parti içindeki birlik ve bütünlüğe katkı verecek isimlere parti yönetimi ve kabinede yer verecektir. Sayın Gül’e, Sayın Davutoğlu’na yakın isimleri içerde tutacaktır. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Lider Erdoğan olduktan sonra herkesin bu partide yeri vardır ve olmalıdır.

Kabinede dikkate alınacak unsurlardan birisi en son referandumda alınan yüksek oylardır. Bazı iller en yüksek oyu vermiştir. Bu illerin ödüllendirilmesi faydalı olacaktır. Cumhurbaşkanımız vefalıdır. Örneğin Kars’ta Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan başarılı olmuştur. Kars halkı Erdoğan’a yüksek bir oy desteği vermiştir. Bu çerçevede hem Ahmet Arslan hem de Kars’a sahip çıkmak faydalı olacaktır. Bu arada, Ahmet Arslan Bey’le yakın bir hukukum yoktur. Bir gazeteci olarak tanırım.

Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce ‘ben terleyen bir cumhurbaşkanı olacağım’ demiştir. AK Parti’ye şantiye ruhunu veren Erdoğan’dır. AK Parti millete dokunan, büyük hizmetler yapan bir partidir. AK Parti’yi şantiyeci bir parti olarak değerlendirmek gerekir. Kabinede iş yapacak, icraat yapacak bakanlara ihtiyaç var. AK Parti bugüne kadar ulaştırma alanında yapılan hizmetler ve sağlıkta yapılan dev hamlelerin ekmeğini yedi. Binali Bey unutulan deniz yollarını hatırlattı. Abdülhamit döneminde yapılan demir yolları Binali bey zamanında hatırlandı. Hem Recep Akdağ hem de Binali Bey çok büyük hizmetler verdi. Hâlâ bu hizmetler konuşuluyor.

Bu dönemde öne çıkan şantiyeci bakanların başında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geliyor. Terörün kol gezdiği bölgelerde, yakılan ve yıkılan bölgelerde büyük bir imar başladı. Çevre Bakanı da şantiyeci bir bakandır. Laf yetiştirmek yerine icraat yapıyor. Bu dönemde siyaset yapan değil iş yapan bakanlara ihtiyaç vardır. Lider Erdoğan varken siyaset yapmaya gerek yoktur.

Sessiz ve derinden giden ancak çok büyük hizmetler yapan Berat Albayrak da şantiyeci bir bakan. Yerli kömür, yerli enerji diyerek yerli kaynaklara önem veren Albayrak beklenenin üzerinde bir performans göstermiştir. Bakan Albayrak hem ülkeye hem de hükümete büyük katkılar sağlayacaktır.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almak için mutlaka şantiyeci bakanlara ihtiyaç var. Bana göre kabinede yeri garanti olan bakanlar ise toplumsal karşılığı fazla olması nedeniyle Numan Kurtulmuş, teröre karşı etkin tavrıyla Süleyman Soylu ve ekonomideki başarılı adımları nedeniyle Naci Ağbal.

Milletimiz hizmete bakıyor. AK Parti’nin en önemli ayırıcı vasfı hizmettir. Parti yönetiminde ise bilge isimlere ve çalışkan isimlere yer vermek faydalı olacaktır. Bilgi ve gençliği birleştirmek gerekir. Partinin abilere ve gençlere birlikte ihtiyacı vardır. Hayati Yazıcı Bey bilgi ve hikmet sahibi birisidir. Onun irfanı ve sağduyusuna ihtiyaç var. Mustafa Ataç Bey çekirdekten teşkilatçı ve ilkeli bir siyasetçidir. Ahmet Sorgun gibi çalışkan bir isim mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca Çiğdem Karaaslan, Öznur Çalık, Abdulhamit Gül, Fatih Şahin de çok başarılı yöneticiler. Cevdet Yılmaz ise şuana kadar gelmiş en başarılı Tanıtım Medya Başkanıdır. Bu arada, Konya her daim Sayın Erdoğan’a sahip çıkıyor. O nedenle buradan bir bakan olması Konya’ya bir vefa olur.