Akit yazarından CHP ile koalisyonu destekleyen muhafazakârlara: Muhafazakoşlar!

7 Haziran Genel Seçimleri sonrasıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hükümet kurmakla görevlendirdiği AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP'yle heyetlerarası ve liderler düzeyinde sürdürdüğü koalisyon görüşmelerini destekleyen ve koalisyon hükümetinin kurulmasını isteyen "muhafazakar"lara Yeni Akit yazarı Serdar Arseven, "CHP ile koalisyon dayatmalarına 'muhafazakar' -çoğunlukla musalli muhafazakar- takımından acayip destek geldi. Ben bunlara 'muhafazakoş' diyorum; muhafazakoş takımı dünyaya “derin solun bacak arasından bakma” hassasiyetini sergiledi" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit'te Arseven imzasıyla, "Muhafazakoş'lar yine 'CHP' dedi!.." başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2015) tarihli yazı şöyle:

Tekrar seçim en büyük ihtimal, kesine yakın.

Seçime gidiyoruz.

Teşekkürler Ahmet Davutoğlu; teşekkürler Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Ali İhsan Mücahit Arslan,Taha Özhan, Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan, Osman Can, Volkan Bozkır…

Sayın Başbakan’ın dün ifade ettiği gibi, “Türk Demokrasi tarihi için çok iyi bir müktesebat oluştu.”

CHP’yi zihniyetini bir kez daha görmüş olduk; İmam Hatipler kapatılsın, BAAS’a, İsrail’e yaklaşılsın, darbeci SİSİ ile su sızmasın!

Sayın Davutoğlu, “derin görüş ayrılıklarından” bahsetti dün;

“Başta dış politika ve eğitim alanları olmak üzere bazı alanlarda çok derin görüş ayrılıkları var!”

Evet, istikşafi görüşmeler esnasında ilk defa biz yazmıştık; CHP İmam Hatiplerin kapatılmasını istedi: 1 artı 8 artı 4!

CHP malûm 28 Şubat zihniyetli!..

-CHP ile koalisyon AK Parti’yi bitirir!-

Akit yine tavrı en net medya organı; doğruya doğru, dosdoğru.

CHP’ye iktidar ortaklığı yok!

Öyle TÜSİAD, Paralel, Üst Akıl organizasyonu ile koltuk yok!

Benden bedava akıl:

Tek yumurta ikizleri CHP ile HDP seçim ittifakı yapsın, 25 artı 13, artı sinerji filan; yüzde 40!.

Al sana blok!..

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MHP son anda bir “atak” yapmazsa..

Seçim kararı Meclis yolunda…

Tekrar seçimde düzelir İnşallah bu işler.

Yeter ki tabana ters adaylar olmasın, yeter ki seçim sürecinde “popülizm”yapmış olmamak için “elitizm”e sapılmasın!

“Enflasyon hedeflemesi” filan dalgasına, bir çuval incir “yine” berbat edilmesin!

Mağdur kesimleri ihmale de, koalisyon arayışlarına da son İnşallah!

Bir de sandık güvenliği mevzuu var, “Devlet”i Güneydoğu’nun her yerinde görmek isteriz!

Şu yüzde 10’luk baraj da çok, biçimsiz işbirliklerine sebebiyet veriyor…

Bu konuda bir düzenleme “sığar” mı acaba araya?

Ruh farklı, anlayış farklı

AK Parti zihniyetini kabaca “pastörize süt”e benzetirsek, CHP zihniyeti “aslan sütü” oluyor; malûm Kılıçdaroğlu’da CHP’lilerin “rakı sofraları”na atıfta bulunmuştu!

CHP’nin böyle bir tarafı var; Bodrum, Marmaris, Ceddebostan, Moda, Etiler filan…

“Gaylerle lezbiyenler” için TOMA’ya çıkan CHP’li vekil istisna değil; eşcinsellerin birinci partisi de CHP zaten, kalp kalbe karşı.

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İp koptu, iyi oldu.

Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ayrı dünyaların insanları…

Olmazdı, olamazdı, olmadı.

Ben bu CHP zihniyetini çok iyi bilirim; bizim Arseven tarafı, “içki içmeyene kız vermez” kıvamında CHP’liydi.

Marifet bizde değil elbet; Allah kurtardı, şükürler olsun.

Şükrettiğim bir başka mevzu da; “İyi ki, İslam’ı, Müslümanların hal ve hareketlerine bakarak bulmaya çalışmamışım!”

Ben, o günlerde, yani, İslam’a çok uzak olduğum, İslam’ın, “Haydi Eyvallah, hadi ya Allah Allaaah” türünden ağza yerleşmiş geleneksel klişelerle var olduğu, o kadarcık var olduğu dönemlerde “musalli” takımının çok daha sağlam, çok daha ilkeli, çok daha şuurlu ve çok daha cesur olduğunu zannederdim.

Nasıl zannetmezsin, o zamanki bizimkiler yani CHP zihniyetliler tamamen bu dünya için yaşarken, “musalli” takımı, Yüce Allah’ın rızasına nail olma çabasındaydı.

Onlar için Cennet ve Cehennem vardı; CHP zihniyetlilerin (CHP’lilerin demedim, CHP zihniyetlilerin dedim, saptırılmaya!) ahireti de dünyası da, dünya!..

Derdim ki o günlerde, “Dindarlarla hayatta başa çıkılmaz, bunlar da iman var, bizimkilerde mekân!”

Yıllar yılları kovaladı, Yüce Allah nasip etti, ayrıntısı bize kalsın birtakım vesileler, uyarılar, okumalar, okumalar…

İslam’ı “Oku”yarak anlamaya çalıştık.

Sonra sonra…

Müminâtın bilhassa hak ve özgürlük alanları iyice daraltılınca, kendimizi bir mücadelenin içinde bulduk.

Dindar hanımefendileri tanıdık; son derece kararlı, cesur, delikanlı hanımlar, öyle gözü pek.

Dindar beyleri tanıdık, kimi vakit gerçek mücahitlerle tanıştık, çoğunluk ise sözüm ona erkek!

Akit ekibi iyi geldi; cesur, komplekssiz insanlar; verilecekse “medya mücadelesi” burada verilecek.

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Nereden nereye geldik; CHP ile koalisyon tartışmalarının bütün bu mevzularla ne alâkası var?..

Var efendim var; CHP ile koalisyon dayatmalarına “muhafazakar” –çoğunlukla musalli muhafazakar- takımından acayip destek geldi.

Ben bunlara “muhafazakoş” diyorum; muhafazakoş takımı dünyaya “derin solun bacak arasından bakma” hassasiyetini sergiledi.

CHP ile koalisyon gerginlikleri azaltırmış, kutuplaşmayı sona erdirirmiş, mişini miştiğimin mişlileri!..

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Ezik, büzük durumlar; kariyer plânlamasının Ak Parti daha doğrusu “Recep Tayyip Erdoğan” sonrası.

Böyle bir hava…

Neyse ki Akit var ve farklı medya organlarımızda Akit’in çoğu hissiyatını paylaşan birkaç kafadar.

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Bunlar, bu “muhafazakoşlar” var ya, mevzuları, varları yokları, “imaj”; ‘reyban’ına dikiz!..

Her durumda menfaat, menkul, gayrimenkul, kula kul!..

CHP ile kolisyon yapılsaydı kırk takla, seçimde de CHP’ye verirler iyi mi!