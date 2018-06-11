Akit yazarından Bülent Arınç'a: Sümüklü Homo Feto'nun değirmenine su taşıdınız!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik olarak "Sümüklü Homo" dedi. Yılmaz, "Feto’nun değirmenine su taşımak için, Erdoğan’ı sırtından hançerleyen 'vefasız' Kabil’ler mi, size sırf bu yüzden kalem çeken biz mi? Daha dün bir bugün iki. Bir özgüven patlaması yaşıyorsun ya" ifadesini kullandı.

Arınç, Habertürk'te katıldığı bir programda isim vermeden Yılmaz'ı eleştirmiş; "Maalesef Ak Parti’yi koruyacağım diye veya Sayın Erdoğan’ı daha güçlendireceğim diye çok yanlış hareket yapanlar var. Güya yazı yazıyorlar güya internet ortamında bir takım şeyler yayıyorlar. Bunların hiçbirisinin AK Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a faydası yok, zararı var. Biz zarar göreceksek en çok bu edepsiz takımından göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Arınç, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Hanımefendi kimliğiyle yazı yazan ama kaleminden çirkef dökülen kişiler var ve bunlar bazı ziyaretlerde sağ tarafta sol tarafta hatta bir tanesi 4-5 sandalyeyi birden işgal ediyor maşallah çok güçlü bir hanımefendi. Bunların yazdıklarına bakarsanız siz affedersiniz bir tuvaletin içerisinden geçiyor gibi olursunuz."

Mehtap Yılmaz'ın "Bülent Arınç başlamışsın dedikodumu etmeye yine?" başlığıyla yayımlanan (11 Haziran 2018) yazısı şöyle:

Yavaş ol şampiyon!

Milletvekili adayı olan sen değilsin, oğlun!

Hemen ekranlara fırlayıp oraya buraya kin kusma…

Kalkmış, Reis’in siyasi aklını eleştiriyorsun!

Reis kim?

Sen kim!

“Alakaya maydanoz” desem yine elini beline koyup, “komşulaaaar, bu edepsiz, hayasız” diye dedikoduya başlayacaksın.

Erdoğan Davos’a gittiğinde “one minute” diyerek terörist İsrail’e posta koyan biri!

O nereye giderse gitsin Müslüman şahsiyetiyle gider!

Vakarıyla gider! “İsrail’i otorite” kabul etmez!

İşgalci bir terörist ülke olarak kabul eder!

Eğilip Melek İpek’in elini öpmez!

O fakirin, fukaranın elini öper!

Yani Cüppeli Arınç, o dünyanın neresine giderse gitsin… Kiminle görüşürse görüşsün! Bunu eğilmeden, bükülmeden, dik duruşuyla Müslüman şahsiyeti ve vakarıyla yapar!

Milleti de bundan emindir!

Şer koalisyonun çıkarları uğruna ve bizzat kendisi dahi sırf Erdoğan’ı devirmek için aday olabileceğini söyleyen Abdullah Gül’ü eleştirmemizin nedeni ise tam tersi “eğik” ve “edilgen” bir kişilik oluşu!

“Bir oturuşta domuzun üçte birini yiyen” Canan Kaftancıoğlu’nun CHP’siyle ittifak yapıp, Reis’e nişan alan Temel Karamollaoğlu’na “ayna” tuttum diye isim vermeden bir de bana saydırıyorsun!

-Tedbirini sevsinler be Cüppeli Arınç!-

Senin en çok da bu “hakaret edip” isim vermeme çekingenliğini sevmedim biliyor musun?

Sümüklü Homo Feto’nun değirmenine su taşımak için, Erdoğan’ı sırtından hançerleyen “vefasız” Kabil’ler mi, size sırf bu yüzden kalem çeken biz mi?

Daha dün biiir bugün iki… Bir özgüven patlaması yaşıyorsun ya…

Erdoğan’ın siyasi aklını evire çevire iğneliyorsun ya hatırlatayım dedim Cüppeli Bülent!

Şunu o cüppeli aklına sok!

Erdoğan’ın siyasi aklı, onu dünya lideri yaptı! Uğruna can verecek milyonlarca insan var! Afrika’dan Filistin’e… Balkanlar’dan Arabistan’a…

Erdoğan, FETÖ darbecilerinin uçakları milleti bombalarken, ölümüne milletinin yanında durdu!

Peki sen neredeydin?

Sen neredeydin?

Diyorsun ki: “İkinci turda Temel Karamollaoğlu Erdoğan’ı destekler!”

Hangi Temel?

Erbakan’ın ifadesiyle, “renksiz, kokusuz, tatsız, tuzsuz siyasi bir figür iken” Referandum sürecinde “hayır diyeceğiz” diye üst akla el sallaya sallaya Reis’e cephe alan Temel Karamollaoğlu mu?

İslam ve Müslüman karşıtı Uğur Dündar’ı Erbakan’ı anma gecesine davet ederek Müslümanlara nanik yapan Temel Karamollaoğlu mu?

CHP’yi HDP’lileştiren Kılıçdaroğlu’na plaket veren Temel Karamollaoğlu mu?

Şimdi de hele…

Oğlumu Millî Gazete’nin manşetinden hedef göstererek bana “sus” diyen Temel Karamollaoğlu ne kadar milli?

Bunca alengirli ilişkileri olan Temel Karamollaoğlu ve sen AK Parti’ye zarar vermiyorsunuz, biz size “ayar” verince zarar vermiş oluyoruz öyle mi?

Biz ölümü çoktan öldürdük Bülent Arınç! Temel Karamollaoğlu, huuuuu! Korkumuz yok!

Seçimlerden sonrası için tehditler savurma boşuna!

Hakkımda itibar suikastı yapabileceğinizin de farkındayım!

Benim sizin şerrinizle baş etmeye kuvvetim yeter ama! Çünkü ben sırtımı FETÖ’ye değil Allah’a yaslarım!

Başıma gelecek olanlar da onun-bunun değil, Allah’ın takdiridir!

Elinden geleni ardına koyarsan namertsin!

Bana Allah yeter!

Ha şu kandil gecesinde sizi topunuzu Allah’a havale ediyorum!