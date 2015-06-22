Akit yazarı Yılmaz, 'Saray'ı iade et' diyen Koru'yu mason ilan etti

Uzun süredir tartışmalara konu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikame ettiği Ak Saray'ı Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta eleştiren ve Saray'ı iade etmesine söyleyen Habertürk yazarı Fehmi Koru'yu Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz mason ilan etti.

Yılmaz yazısında, 'Kimse de dönüp, 'yahu kardeşim, haddini bil! Al şu Bilderberg* aklını kendine sakla' demiyor.' ifadelerine yer verdi.

Mehtap Yılmaz'ın Yeni Akit'te 'Bilderberg aklını kendine sakla Fehmiii!' başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:

Siyaset mühendisliği yaptığını zannediyor.. Kendini devletin de üstünde bir yerlerde vehmediyor.. Devleti dizayn eden, gerekirse Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ayar çekebilen bir “üst akıl” yerine koyuyor... Seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın siyasi aklına da, Başbakan Davutoğlu’nun siyasi aklına da tepeden bakıyor!

O kadar ki… İki devlet adamı, iki dost olan Gül ve Erdoğan’ın aralarındaki ilişkiyi dahi Bilderberg aromalı aklınca, yönlendirmeye çalışıyor.

Üstüne vazifeymiş gibi Gülen’den, Erdoğan’a mektup da taşımıştı bildiğiniz gibi…

Fetullah amcasıyla da paralel olunca…

Ağzını açtı mı resmen cereyan yapıyor.

Küresel güçlerin kuklası Gülen’in ağzıyla konuşuyor…

Siyaseti belirlemeye kalkışıyor.,, Algı operasyonu yapıyor... Bilderberg’e de katılmış ya..

Kim tutar Fehmi’yi?

Öyle kibirli.. Öyle bulunmaz Hint kumaşı ki..

İktidara üst akıl, muhalefete üst akıl.. Millete üst akıl, devlete üst akıl.. Aklının üstüne akıl, fikrinin üstüne fikir tanımıyor.

Kendini resmen dev aynasında görüyor!

Kimse de dönüp, “yahu kardeşim, haddini bil! Al şu Bilderberg aklını kendine sakla” demiyor.

Madem Fehmi Koru, bunca yıldır yüz yüze baktığı, oturup kalktığı, ekmeğini yediği, güç ve iktidar devşirdiği AK Parti iktidarına; Erdoğan’a, Davutoğlu’na karşı köprüleri yıka yıka konuşuyor. Madem milli iradeyle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “sarayı” boşalt diyecek kadar haddi aşıyor.

Madem Davutoğlu’na yol veriyor.. Bize de onun Bilderberg aklını kullanmadan, buruşturup, tarafına iade etmek düşüyor.

“Sen kimsin Fehmi Koru?” demek…

Sen kimsin ki milletin iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’na “sarayı” boşalt demeye cüret ediyorsun?

Hangi vasıfla Başbakan Davutoğlu’na yol veriyorsun?

“Saray”dan sana ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nerede çalışacağından sana ne?

Yok, eğer Cumhurbaşkanı’na sınırlarını hatırlatırsan, biz de sana paralel gazetenin sınırlarını hatırlatırız!

Ne oldu şimdi?

Yok, efendim “diğer partilerin “Davutoğlu’nun başbakanlığından” rahatsızlığı varmış!

Eeee? Varsa var…

Sana ne? Ne devletsiiiin, ne de devleti temsil etmektesin. Ne siyasetçisin, ne de siyasetin “tanıdığı” üst akıl yerine koyduğu bir yerdesin!

Haddini bil… Haddini aşma ki biz de dilimizin altındaki baklayı çıkarmayalım!

Bizim değerlerimize dil uzatma ki, biz de senin Bilderberg’ine dil uzatmayalım!

Yoksa biz de, “Bilderberg’in eşiğinden geçmek için ne bedeller ödedin Fehmi Koru” diye sorarız! “Hakkındaki iddialar doğru mu? Mason oldun mu, olmadın mı Fehmi Koru?” diye sorarız.

Sonra da seni, Bilderberg’çileri koyduğumuz yere koyarız!

Hâlâ boğazında “Yenişafak”ın helal lokması varken, tekrar düşün bence…

Laz Ziya repliğine uyarlarsak, “Bilderberg aklını kendine sakla Fehmiiii”

*Bilderberg: Hollanda'nın Osterbeek kentinde bir otel.