Akit yazarı: Vatan hainliğini bu kadar ayağa düşürüp ucuzlatmak akla ve mantığa ters

Akit yazarı Atilla Özdür, iktidar çevrelerinin sık sık dillendirdiği "vatan hainliği"nin ayağa düştüğünü söyledi. "Bu kavramları ucuzlatmak akla ve mantığa ters düşse gerek" diyen Özdür, TRT'nin aldığı bir karara da tepki gösterdi. Özdür, "TRT, Hollywood yapımı kovboy filmlerini ekranlarından kaldırmış, kargalar güler bu vetolamaya!" diye yazdu.

Özdür'ün "Baba bana top al, Altan topu tut…" başlığıyla (3 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hükümet, yerlilik ve millilik istiyor. İstemekten de öte emrediyor ki, akl-ı selim de buna amir..

Ülkemizde içki ve tütün mamüllerinin doğrudan reklamını yapmak yasak. O denli geniş açılı salakça bir yasak ki, dramatik ya da komedi türleri de dahil, video kayıtlarında yer alan figürler TV yayınlarında gösterilirken, dudaklardaki sigara, dumanının seyirciler tarafından görülmemesi için sislenerek gizleniyor. Kadehlerse, buna karşılık tokuşturma safhasına dek, her hali ve yönü ile gelişmişliğimizin sembolü olarak özendirilerek sergileniyor…

Yeşilay’ı pek takan yok. Hele hele genç kesimin mektep görmüşleri, adını bile duymamış. Devlet ve hükümetler, laiklikten ötürü sigara ve içkiye paydos düdüğünü, dini referansları kullanarak öttüremiyor. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağını takan yok. Çünkü, devletin, bu emri hilafına dört duvarlı umuma açık çatı altında efkar bastıranlardan tahsil ettiği para cezası, çocuklara bayramlık!..

O da, edebilmişse eğer…

Sigara paketlerinde “muhtevasının zehir olduğunu belirten” uyarılar, mizah denemesi, matrakuka…

Amma beri yandan, “15 Temmuz gecesi sokağa çıkmış olmak”, vatanseverliğin tek geçerli ve gururlandırıcı belgesi… Evinde yatıp uyumuşsan, yorumculara göre vatan haini…

Küçük hanımefendi soruyor;

“Sen, 15 Temmuz gecesi feto darbesine kalkışan hainlere karşı memleketin bağımsızlık ve istiklal savaşında “Reis” emrine uyarak sokağa çıktın mı?”

Çıkmışsa, vatansever kahraman; çıkmadıysa, kafası koparılası hain, vatan haini…

Lakin hiç kimse kalkıp da, o gece dışarıya çıkanların sigara tiryakisi olup olmadığını sormuyor. Bilmiyoruz, vatanseverlerin tütün bağımlılıklarını…

Vatanseverlik ve özellikle vatan hainliğini bu kadar ayağa düşürüp ucuzlatmak akla ve mantığa ters düşse gerek…

Oysa, ülkemizdeki Amerikan sermayesinin sigara üretmesi, üretirken tütününü de dışarıdan getirmesi, bunun ötesinde burada satarak elde ettiği kazancını da torbalayıp Amerikalara transfer etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin verdiği emir ve izinle oluyor, yapılıyor. Ayrıca, tütün tarımının bitirilmesi de…

Bu itibarla, günümüz Türkiye’sinin hali hazır cari siyasi ve sosyal atmosterinde sigara tiryakiliğine bağlı hainliğe devlet peşinen izin vermiş ya da göz yummuş. Bu gerçek kafalara çakılmalı ki, tiryakinin cephedeki askeri de hain olmamak için bıraksın, asillerinin yanında, Ankara’daki mebus ve vekiller de, Trump sigaralarını boykot etmeli...

TRT, Hollywood yapımı kovboy filmlerini ekranlarından kaldırmış, kargalar güler bu vetolamaya!