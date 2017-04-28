Akit yazarı: Şeytani demokrasi putunun hilelerinden bizi koruyacak yegane ilahımız Allah!

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında "hayır" oyu kullananlarla ilgili olarak "Aldatılarak hayır veren milyonlarca kardeşimizi öfkelendirici, küstürücü, hakaretvari sözleri bilerek söyleyen içimize gizlenmiş Fetosalcı ve ulusalcıprovokatörleri susturmalıyız" görüşünü dile getirdi. Yılmaz, "Şeytani demokrasi putunun hilelerinden bizi koruyacak yegane ilahımız Allah’a güvenerek kurtulanlara selam olsun" iddiasında bulundu.

Şevki Yılmaz'ın "Demokrasi putuna dikkat" başlığıyla yayımlanan (28 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Asr-ı Saadet öncesi elit takımı, yani burjuva sınıfı, tıpkı bugünkü gibi kendi elleriyle yapıp taptıkları putlarla insanları korkutarak sömürürlerdi!

Seyahat etmek için uzun bir yola çıktıklarında, putlarını taştan değil helvadan yaparlardı!

Giderken taparlar, dönüşte aç kaldıklarında ilahlarını yutarlardı!

Günümüz Ebu Cehil’lerinin doyunca taptıkları, acıkınca yuttukları putlardan biri de ‘’Demokrasi Putudur!’’

Halkımız; seçme seçilme haklarının önemini bilmedikleri dönemlerde aldatılarak Batı aşıklarını iktidara getirdiğinde demokrasi onlar için vazgeçilmez olur ve taparlar!

Halkımız bilinçlenip din ve vatan aşıklarını iktidara getirdiğinde ise vazgeçilmez olduğunu iddia ettikleri demokrasi putunu bu kez yutarlar ve darbe putuna tapmaya başlarlar!

Zira emperyalist devletlerin, sömürdükleri ülkelerde destekledikleri tek rejim putu vardır!

O da çıkarlarıdır!

Demokrasi, darbeler, işgaller, laiklik putlarını şartlara göre öne çıkarır, gerektiğinde tapar veya yutarlar!

Bugün olduğu gibi milletin iktidarında; demokrasi putunu yiyerek, silahlı darbe putuna tapanların bu günlerde referandumdaki alınan sonuç sebebiyle umutlarının arttığını ve yeniden demokrasi putuna sığınma kararı aldıklarını görüyoruz!

Hepimiz bu putçuların oyununa karşı uyanık olmalıyız!

Yıllardır konferanslarımızda; “Demokrasi; uyku ve gafleti fırsat bilen tilki rejimleridir” diyerek uyarmıştık!

Ve bu tehlike; milletimizin iradesine ve devletimizin kapısına yeniden dayanmıştır!

Siyasi hareketler; darbe ve darbecilerin SİLAH TOKATI’yla gittiklerinde halk nezdinde kahraman olur ve rahmetle anılarak aziz olurlar!

Ama milletin desteğini kaybeder de SANDIK TOKATI’yla giderlerse rezil olurlar!

Darbelerin yarası geçer ama sandığın yarası iflah etmez!

Çünkü halkın sillesiyle giden siyasiler ve iktidarlar artık bellerini kolay kolay doğrultamazlar!

Yakın tarihimiz buna en güzel şahiddir ve siyasi tarihimiz nice örneklerle doludur!

Bilhassa gençlik arasında ve üniversitelerimizde iktidarımıza destek giderek azalmaktadır! İktidarımızın destekçileri ihtiyarlaşmaktadır!

Bu hayra alamet değildir!

Referandumda kabul edilen Başkanlık sistemiyle inşallah bundan sonra kıyamete kadar mason birinin, din ve vatan düşmanlarının başkan seçilmesi imkânsız olduğundan tilki kurnazlığını deneyeceklerdir!

CHP, HDP ve tüm Siyonist ve haçlı dünya cephesi, milleti aldatabilecek ÇAKMA ADAY OYUNU’nu planlıyorlar!

Erdoğan’ın karşısına, ‘’Makamkolik’’ hastalığına yakalanmış içimizden birilerini aday gösterme gayreti içindedirler!

Evet oylarıyla getirdiğimiz hak ve hürriyetler, işbirlikçiler ya da bir takım hainlerin eliyle zulme dönüşebilir!

Onun için bugün; birlik, dirlik ve kardeşlik ruhuna dünden daha çok muhtacız!

Pireye kızarak, vatan yorganını yakmadan yolumuza daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam etmeliyiz!

Beraber ıslanıp, beraber yürüdüklerimizi yolda bulduklarımıza tercih etmemeliyiz!

‘’Kim hayır verdi’’? tecessüsünü bırakarak, kişileri yıpratmak isteyen fitnebaz tuzakkoliklere fırsat vermemeliyiz!

Aldatılarak hayır veren milyonlarca kardeşimizi öfkelendirici, küstürücü, hakaretvari sözleri bilerek söyleyen içimize gizlenmiş Fetosalcı ve ulusalcıprovokatörleri susturmalıyız!

Ak hareketinin ve mazlum coğrafyanın dualı lideriReceb TayyibErdoğan kardeşimizle beraber yürüyüp, ıslanan Gül ve Davudoğlu kardeşlerimizin arasını açmaya ve fitne çıkartma çabasında olmaya devam eden arabozucu dalkavuklara karşı uyanık olmalı ve onları dışlamalıyız!

“Hayvanlar koklaşarak, insanlar da konuşarak anlaşır!” gerçeğini unutmamalıyız!

Arabozucu fitnekolikler yerine arabulucu ehli hal ve ilim ehliyle akil heyetleri acilen yeniden oluşturmalıyız!

Allah’ımızın ihsanıyla Receb Tayyib kardeşimize ikram edilen halkımızın sevgi rüzgârını, dalga kıran gibi kıran, içimizdeki rüzgâr kıranları tüm teşkilat, belediye ve bürokrasiden acilen tasfiye etmeliyiz!

Unutmayalım ki deniz asla leş kabul etmez!

Nasıl mı?

Haftaya inşallah!

Allah (c.c), tüm kefere fecerenin hepimizi yurtlarımızla beraber yutmak için saldırdığı, üstü örtülü başlayan 3. dünya savaşında Müslümanları Müslümanlara musallat etme hastalığından hepimizi kurtarsın!

Ve Müslümanları, Müslümanlarla imtihan eylemesin!

Şeytani demokrasi putunun hilelerinden bizi koruyacak yegane ilahımız Allah’a güvenerek kurtulanlara selam olsun!

Salı akşamı saat 20:45’te, Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “MİLLİ DİRİLİŞ” programının canlı yayınında buluşmak üzere; Allah (c.c)’a emanet olunuz.

Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla.