Akit yazarı: Sadece 'Reis'e değil, Akar ve Güler'e de 'gazi' unvanı verilmeli

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, eleştirilere neden olan AKP'li Metin Külünk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendirdi. Yılmaz, "Yalnız Reis’e değil, 15 Temmuz darbe gecesi o alçak darbecilerin işkence ettiği Genelkurmay Başkanı’mız Hulusi Akar’a ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mız Yaşar Güler’e de Gazi unvanı verilsin" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN: AKP'li Metin Külünk: Erdoğan'a 'gazilik' unvanı verilsin

Yılmaz'ın "Reis’e gazi unvanı verilmeli mi?" başlığıyla (26 Ocak 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Gezi Kalkışması’nda darbeye kalkışan Soros ve İstanbul sermayesi kötüydü. Belediye otobüsüne molotof atan, duvarlara küfürler yazan Vandallar çirkin…

Kobani Kalkışması’nda darbeye kalkışan dış istihbarat servisleri ve terör örgütleri kötüydü. Yasin Börü’yü vahşice katledip diri diri yakanlar çirkin…

15 Temmuz’da darbeye kalkışan FETÖ kötüydü. Savaş helikopterlerini millete karşı kullanan darbecilere ses çıkarmayıp Zeytin Dalı harekâtında PYD’li teröristlere karşı kullanan Ordumuza çemkiren Almanya çirkin…

Terör örgütü PKK/PYD’nin canlı bomba eylemleri kötüydü. “PYD terör örgütü değildir” diyerek kendini rüsva eden Kılıçdaroğlu ve türevleri çirkin…

Zeytin Dalı harekâtında askerlerimizi şehit eden PYD-DAEŞ’li teröristler kötüdür. Onlara binlerce TIR silah vererek üzerimize saldırtan Amerika çirkin!

Türkiye’nin haklı Afrin harekâtına çemkiren komşu ülkeler kötüdür. ABD’nin 51. Eyaleti olan İsrail’in sınırlarını Türkiye’ye kadar genişletme çabası iğrenç…

Kimse kusura bakmasın…

Kimse “Ya ABD ile aramız bozulursa” diye ağlayıp zırlamasın…

Kimse “Bu işe İngiltere, Almanya ne der?” diye kaygılanmasın…

Veya alayı kusura baksın…

Alayı ağlayıp zırlasın…

Alayı kaygılansın, fark etmez!

Elhamdülillah milletin geri adım atmaya falan niyeti yok!

Terörün belini kırmadan ordumuzun geri dönmeye niyeti yok!

Millet canıyla, malıyla ordusunun yanında…

Zeytin Dalı, içimizdeki bazı kifayetsiz muhterislerin ölü balık gibi ters dönüp su yüzüne çıkmasını sağladı! Maskeleri düşürdü…

Biz de Allah’ın sevgili kuluymuşuz ki, millet olarak dostu-düşmanı “suçüstü” yakaladık!

Bu bıçak sırtı süreçleri seviyorum bu yüzden… Toplumu deşifre ediyor. İnsanları yeniden tanımamızı sağlıyor. İçimizde varsaydığımız nice kallavi tanınmışların kof, kof varsaydığımız sıradanların aslında ne koca yürekli yüce ruhlar olduğunun farkına vardık!

Ne kadar öğretici bir süreç oldu hepimiz için…

*

Diyorlar ki “Reis’e Gazi unvanı verilmeli mi?”

Bir yanda “Ay Atatürk mü bu, ne gerek var canımın içi?” diyenler…

Diğer yanda “Yetmez ama evet” diyenler…

Ben de meseleye tam orta yerinden dalarak diyorum ki…

Üst üste en çok darbe yiyen lider olarak bu payenin verilmesi, fazlasıyla gecikti yalnız…

Fakat…

Yalnız Reis’e değil…

15 Temmuz darbe gecesi o alçak darbecilerin işkence ettiği Genelkurmay Başkanı’mız Hulusi Akar’a ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mız Yaşar Güler’e de Gazi unvanı verilsin…