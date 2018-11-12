Akit yazarı 'Öz Türkçe ezan' yazdı: Bestesini de Fazıl Say yapsın

Akit yazarı C. Yakup Şimşek, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın "Ezan Türkçe okunsun" demesinin ardından başlayan tartışmaya katıldı. "1932 model ezan eskidi" diyen Şimşek "Müzelik bir parça" dediği 2019 model bir ezan kaleme aldı. Yaşananları ti'ye alan Şimşek "Bestesini de Fazıl Say yapsın" önerisini sundu.

Şimşek'in kaleme aldığı "Öz Türkçe Ezan" şöyle:

"Oğan en büyüktüüür!

Oğan en büyüktüüür!

Kuşkusuz tanıklık ederim: Oğan’dan başka tapılacak yoktuuur!

Kuşkusuz tanıklık ederim: Oğan’dan başka tapılacak yoktuuur!

Kuşkusuz tanıklık ederim: Övülmüş, Oğan’ın yalvacıdııır!

Kuşkusuz tanıklık ederim: Övülmüş, Oğan’ın yalvacıdııır!

Haydin tapıncaaa!

Haydin tapıncaaa!

Haydin onumaaa!

Haydin onumaaa!

Oğan en büyüktüüür!

Oğan en büyüktüüür!

Oğan’dan başka tapılacak yoktuuur!"

"Hocam, bu öz Türkçe ezânın güftesini sen yazdın ama bunun bestesi ne olacak?" diye soruyorsunuz, değil mi?

Ne bileyim canım, bestesinden bana ne!

Onu da mı ben yapacaktım?

Yok artık!

Fâzıl Say ne güne duruyor?..

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