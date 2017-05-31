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Akit yazarı Nurettin Veren, kalp krizi geçirdi

Veren'in 'bypass' olacağı ifade edildi

31 Mayıs 2017 17:17

Bir dönem darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Nurettin Veren'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 

Sputnik'te yer alan habere göre; yoğun bakıma alınan Veren'in "bypass" olacağı ifade edildi. 

Veren, geçtiğimiz günlerde kendisine ikram edilen bir kahve nedeniyle "zehirlendiğini" söylemişti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın kim ya da kimler tarafından zehirlendiğimin ortaya çıkarılması için talimat verdiğini öğrendim. Bu beni çok mutlu etti" diyen Veren, "Vatikan-FETÖ ilişkisini üstüne gidince ve bazı bilgileri verince ertesi günü bunları yaşamam daha da ilginç. Demek ki birilerinin kuyruğuna daha fazla dokunmuşuz" ifadesini kullanmıştı. 

 

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